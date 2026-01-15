حزب ليبي يحث «المجلس الرئاسي» على إعادة ترتيب الأولويات!

أعرب حزب صوت الشعب، الخميس 15 يناير، عن بالغ قلقه حيال المسار الذي يُدار به ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، مُعبرًا عن تحفظه العميق إزاء قرار تكليف علي الصلابي مستشارًا في هذا الملف الحيوي، معتبرًا أن هذا الاختيار يثير إشكاليات وطنية وسياسية لا يمكن تجاهلها في المرحلة الراهنة.

وأكد الحزب في بيان خصّ به شبكة “عين ليبيا”، أن المصالحة الوطنية، باعتبارها مدخلًا لإنهاء سنوات الانقسام والصراع، تتطلب إدارة تتميز بالحكمة والتجرد، وقدرة على جمع الليبيين بدل استقطابهم، مشيرًا إلى أن ربط الملف بشخصيات مثيرة للجدل أو مرتبطة بخلافات سياسية وأيديولوجية قد يضعف مصداقية المسار ويحوّله من مشروع وطني جامع إلى ساحة جديدة للصراعات وتبادل الاتهامات، ما يعمّق فجوة عدم الثقة بين مكونات المجتمع.

وشدد الحزب على أن المصالحة لا يمكن فرضها من الأعلى أو إدارتها بقرارات منفردة، بل يجب أن تنطلق من قاعدة وطنية واسعة تضم القوى السياسية والاجتماعية والقبائل وممثلي الضحايا والمتضررين، على أساس الاعتراف المتبادل والعدالة وجبر الضرر، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو استدعاء لمنطق الإقصاء.

ودعا حزب صوت الشعب المجلس الرئاسي إلى إعادة النظر في هذا القرار، وترتيب أولويات ملف المصالحة بما يضمن استقلاليته التامة عن التجاذبات السياسية، واختيار شخصيات تحظى بالقبول العام، وتُجسد معنى التوافق الوطني بدل أن تكون سببًا في تعميق الانقسام.

وختم الحزب بالقول إن ليبيا اليوم تحتاج إلى قرارات ترمم الثقة بين أبنائها، لا خطوات تزيد الاحتقان وتعقّد المسارات الوطنية، مؤكدًا أن المصالحة الوطنية ليست مكسبًا سياسيًا لأحد، بل استحقاق وطني لا يحتمل العبث أو المجازفة.