حزب ليبي يدعو للتحقيق العاجل في أنشطة «المنظمات الدولية»

وجّه حزب صوت الشعب نداءً عاجلًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أعرب فيه عن قلقه من تطورات ملف الهجرة واللجوء داخل الأراضي الليبية، محذرًا من تداعياته على السيادة الوطنية وهيبة الدولة.

وأشار الحزب في بيانه إلى وجود أنشطة تتعلق بتسجيل وتصنيف وإصدار وثائق لفئات من الأجانب داخل ليبيا، إضافة إلى بناء قواعد بيانات خاصة بهم، تتم – بحسب البيان – خارج إطار مؤسسي وطني واضح وبدون شفافية كافية بشأن التنسيق مع الجهات الليبية المختصة.

وأوضح الحزب أن هذه الأنشطة تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR”، من خلال تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وإصدار بطاقات الحماية، في ظل غياب إطار قانوني وطني منظم يحدد صلاحيات هذا العمل داخل الدولة الليبية.

وأكد البيان أن استمرار هذه الممارسات دون مرجعية قانونية وطنية واضحة وتحت رقابة الدولة، يؤدي إلى خلق واقع موازٍ في إدارة ملف سيادي حساس، ويضعف قدرة الدولة على التحكم فيه، مع ما يترتب على ذلك من تضارب في المرجعيات القانونية والتنظيمية.

وشدد الحزب على أن الاعتراض لا يتعلق بالعمل الإنساني ذاته، بل بضرورة أن يتم ضمن سيادة الدولة وبموافقتها وإشرافها الكامل، وليس كمسار مستقل خارج المنظومة الوطنية.

وطالب حزب صوت الشعب بعدة إجراءات، أبرزها الإسراع في إصدار قانون وطني شامل ينظم ملف الهجرة واللجوء ويحدد الصلاحيات والمعايير القانونية بشكل واضح، وحصر جميع عمليات التسجيل والتوثيق تحت إشراف مباشر وحصري من مؤسسات الدولة الليبية.

كما دعا إلى فتح تحقيق إداري وقانوني عاجل بشأن طبيعة الأنشطة التي تنفذها الجهات الدولية وعلى رأسها المفوضية، ومدى توافقها مع القوانين والسيادة الليبية، إضافة إلى مراجعة وتنظيم عمل المنظمات الدولية عبر اتفاقيات رسمية شفافة.

وطالب كذلك بتوحيد الجهات المعنية بملف الهجرة تحت سلطة تنفيذية واحدة، واعتماد سياسة وطنية متكاملة توازن بين الالتزامات الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي والسيادة.

وحذر الحزب من أن استمرار إدارة الملف في مساحة غير منضبطة قد يؤدي إلى مخاطر أمنية وسياسية على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدًا أن النداء يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية وضرورة الحفاظ على سيادة الدولة.

ودعا البيان حكومة الوحدة الوطنية إلى التحرك العاجل والحاسم لوضع حد لما وصفه بالخلل القائم، وإعادة ضبط إدارة هذا الملف الحيوي.