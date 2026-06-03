حزب ليبي يدعو لوقفة احتجاجية أمام «المفوضية الأممية» في السراج

دعا حزب “صوت الشعب” في بيان رسمي جميع أعضائه ومنتسبيه وأنصاره إلى المشاركة في وقفة احتجاجية سلمية، من المقرر تنظيمها يوم الخميس أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة السراج، وذلك للتعبير عن موقف الحزب ورؤيته تجاه عدد من القضايا المطروحة.

وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بـ”الحق المشروع في التعبير السلمي عن الآراء والمواقف”، مشددًا على أهمية المشاركة الفاعلة في هذه الوقفة، بما يعكس حضورًا منظمًا يعبر عن الصوت الشعبي بطريقة حضارية.

وشدد البيان على ضرورة أن تكون الوقفة نموذجًا في الانضباط والرقي والسلوك المسؤول، بما يعكس صورة الشعب الليبي، على حد تعبيره، كأمة قادرة على إيصال مطالبها بأسلوب سلمي يحافظ على الكرامة العامة ويعزز مصداقية الرسالة الموجهة.

كما دعا الحزب المشاركين إلى الالتزام الكامل بالهدوء واحترام القانون، مع تجنب أي مظاهر للعنف اللفظي أو الاستفزاز أو الإساءة لأي جهة كانت، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إيصال الصوت والمطالب بأسلوب منظم ومسؤول.

وفي السياق نفسه، شدد البيان على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الوقفة، واحترام التعليمات الصادرة عنها، تقديرًا لدورها في حفظ الأمن والنظام وضمان سلامة المشاركين.

وأوضح الحزب أن رسالته تقوم على ممارسة حق التعبير السلمي في إطار القانون، معتبرًا أن قوة الموقف تكمن في الانضباط والتنظيم واحترام القواعد العامة، أكثر من أي أسلوب آخر.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الحضور والالتزام الحضاري يمثلان تعبيرًا عن الوعي والمسؤولية والانتماء الوطني.