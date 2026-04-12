حزب ليبي يوجه نداءً عاجلاً لـ«الدبيبة».. ماذا جاء فيه؟

وجّه حزب صوت الشعب نداءً عاجلًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، دعا فيه إلى ضرورة التدخل الفوري لمعالجة أوضاع عدد من الشباب الليبيين المحتجزين في السجون الإيطالية منذ سنوات.

وأوضح الحزب في بيان تلقت شبكة”عين ليبيا” نسخة منه، أن بعض هؤلاء الشباب يقضون ما يقارب 11 عامًا خلف القضبان، بعد أن غادروا ليبيا في ظروف معيشية صعبة بحثًا عن حياة كريمة، إلا أنهم يواجهون اليوم أحكامًا قد تصل إلى 30 عامًا في ظروف وصفها الحزب بالقاسية والإنسانية الصعبة.

وطالب الحزب الحكومة الليبية بالتحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية للتواصل مع الجانب الإيطالي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتبادل السجناء بما يضمن إعادتهم إلى ليبيا واستكمال إجراءاتهم القانونية داخل البلاد.

كما دعا إلى تكليف وزارة العدل والنائب العام بمتابعة الملفات بالتنسيق مع محامين دوليين، والعمل على مراجعة القضايا وضمان حقوق المحتجزين القانونية، إضافة إلى طرح الملف على مستوى العلاقات الليبية الأوروبية باعتباره قضية إنسانية تمس كرامة المواطن الليبي.

وأكد الحزب أن التدخل في هذا الملف يمثل مسؤولية وطنية وإنسانية وأخلاقية، داعيًا إلى إنهاء معاناة هؤلاء الشباب وإعادتهم إلى وطنهم.