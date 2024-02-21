حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وفق ما أعلنت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

وقالت الرئاسة البلجيكية على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد “العدوان الروسي” على أوكرانيا، مؤكدة بأنها واحدة من أكثر الحزم شمولية التي يوافق عليها التكتل.

وستتضمن الحزمة الجديدة إدراج ما يقرب من 200 كيان وفرد على قائمة العقوبات لكن دون اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات بعينها.

وسيقر الاتحاد حزمة العقوبات الجديدة رسميا بالتزامن مع الذكرى الثانية لبداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

