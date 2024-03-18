حزمة مساعدات أوروبية إلى مصر تتجاوز 8 مليارات دولار

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيقدم تمويلا إلى مصر قدره 7.4 مليار يورو “8.06 مليار دولار”، في الفترة من 2024 إلى 2027.

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، أن التمويل يأتي بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مصر والتكتل الأوروبي.

وأضاف المسؤول، أن التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو، وذكر أن تمويلا طارئا قدره مليار يورو سيأتي ضمن المساعدات المالية، على أن يتم صرفه لمصر خلال 2024.

وبحسب رويترز، يأتي دعم الاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ولدعم القاهرة بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

هذا واقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة في مصر، جعلت المصريين يجدون صعوبة في تدبير أمورهم، وكانت مصر أبرمت نهاية فبراير الماضي، صفقة رأس الحكمة القياسية لضخ استثمارات إماراتية، وأُعلن مطلع شهر مارس الجاري عن توسعة برنامج اقتراض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل كبير حتى صار الدولار الواحد يوازي 50 جنيها.