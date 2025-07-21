حسابات ذكية تدافع عن ترامب.. الذكاء الاصطناعي يدخل ساحة المعركة السياسية

كشف باحثون عن وجود شبكة من مئات الحسابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة “إكس”، تقوم بنشر رسائل تلقائية إيجابية تدعم شخصيات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط جدل متصاعد حول ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بجرائم جنسية.

وأوضحت شبكة NBC News أن هذه الحسابات، التي يزيد عددها على 400 حساب آلي حسب شركة Alethea المتخصصة بتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي وباحثين من جامعة Clemson، تُظهر رسائل متناقضة بشأن قضية إبستين، ما يعكس طبيعة هذه الحسابات التي تهدف إلى خلق “غرف صدى” بدلاً من تحقيق تفاعل فعلي مع المستخدمين.

وقال دارين لينفيل، مدير مركز “تحقيقات الإعلام الرقمي” في جامعة Clemson، إن هذه الحسابات تكرر الرسائل المؤيدة لحركة MAGA وترمب داخل دوائر محددة بهدف التأثير على تصورات المستخدمين، لكنها لا تسعى لجذب تفاعل واسع.

وتركز هذه الحسابات على دعم شخصيات بارزة في إدارة ترامب مثل وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور، والسكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت، رغم أن متابعيها قليلون ومشاركاتها تحظى بمشاهدات محدودة.

ويُذكر أن هذه الحسابات تم إنشاؤها في فترة قصيرة خلال عام 2024، وتستخدم أنماطاً مميزة مثل كثرة الهاشتاجات وردود متكررة على منشورات المستخدمين، وغالباً ما تستهدف مستخدمين موثقين على المنصة.

ويتزامن نشاط هذه الحسابات مع حالة انقسام داخل حركة MAGA بعد إعلان المدعية العامة بام بوندي عدم الإفراج عن ملفات إضافية تتعلق بإبستين، الأمر الذي أظهر رسائل متناقضة بين دعم كامل للإدارة وأخرى تدعو لمواجهتها ورفضها.

ولم تكشف الدراسة عن الجهة المسؤولة عن تشغيل هذه الحسابات أو نوع تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة، فيما يُعتقد أن أعداد الحسابات الحقيقية قد تكون أكبر بكثير.

وتعاني منصات التواصل الاجتماعي منذ سنوات من انتشار حسابات مزيفة تهدف للتأثير على الرأي العام، لكن الانتشار الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي زاد من تعقيد المشكلة، خاصة مع تقليص دور الرقابة في بعض المنصات مثل “إكس” منذ استحواذ إيلون ماسك عليها.

وطلبت شبكة NBC News تعليق البيت الأبيض ووزارة الصحة ومنصة “إكس”، لكن لم يتلقَ رد رسمي حتى الآن.

يذكر أن القضية أثارت توترات سياسية كبيرة، حيث رفع ترمب دعوى قضائية ضد “وول ستريت جورنال” بسبب تقرير عن رسالة مزعومة له إلى إبستين، مطالباً بتعويض ضخم.

هذه الحسابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمثل تحدياً جديداً في معركة المعلومات والسياسة الرقمية، وتبرز الحاجة لتعزيز آليات الرقابة والمصداقية على منصات التواصل.