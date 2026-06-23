حساب ضمان أمريكي.. ترامب يفرض آلية جديدة على الأموال الإيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن أي أموال إيرانية يتم الإفراج عنها في إطار تخفيف العقوبات أو عبر وزارة الخزانة الأمريكية ستوضع داخل حساب ضمان تديره الولايات المتحدة، على أن تُستخدم تلك الأموال في شراء مواد غذائية ومستلزمات طبية من السوق الأمريكي فقط.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال” أن الأموال أو الإعفاءات المرتبطة بالعقوبات ستُودع في حساب تديره واشنطن، مع تخصيصها لشراء منتجات أساسية تشمل الذرة والقمح وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفه بأزمة إنسانية تستوجب تقديم المساعدة في الوقت الحالي قبل فوات الأوان، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها ستقوم برفع مؤقت للعقوبات المفروضة على إنتاج وبيع وتسليم النفط الخام الإيراني والمنتجات المرتبطة به حتى 21 أغسطس، وذلك في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع تفاهمات أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حيث تتفاوض واشنطن وطهران حول ملفات رئيسية تشمل مستقبل البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب تخفيف جزئي للعقوبات ورفع التجميد عن بعض الأصول المالية.

من جانبها، علقت الخارجية الإيرانية على ملف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، مؤكدة أن طهران تحدد وارداتها بناء على الأسعار والجودة، دون الإشارة المباشرة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نائبه.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن من المثير للاهتمام أن ما وصفه بفلسفة الحرب وأهدافها التي كانت تهدف إلى تدمير الحضارة الإيرانية وإسقاط إيران، أصبحت اليوم مرتبطة بإفادة المزارعين الأمريكيين.

الحرس الثوري يحسم الجدل حول عدد السفن المسموح بعبورها في مضيق هرمز

حسم الحرس الثوري الإيراني الجدل الدائر حول عدد السفن المسموح بعبورها يوميًا عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن حركة الملاحة لا تخضع لرقم ثابت، بل تتغير وفق الظروف اليومية.

وأوضح مصدر عسكري إيراني أن التنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري يحدد عدد السفن المسموح لها بالمرور عبر المضيق في كل يوم، مشيرًا إلى أن هذا العدد يخضع للتغيير تبعًا للتطورات والظروف التشغيلية والأمنية.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر إعلامية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله عبر منصة “تروث سوشيال” إن 19 مليون برميل من النفط تدفقت عبر مضيق هرمز في يوم واحد، واصفًا ذلك بأنه رقم قياسي، ومشيرًا إلى تراجع أسعار النفط وارتفاع مستويات الأمان عالميًا.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفاهمات مع إيران، إلى جانب تنازلات أخرى، سمحت بإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا دون فرض أي حصار بحري إضافي.

في المقابل، أفادت مصادر مطلعة بأن حركة ناقلات النفط عبر المضيق شهدت زيادة نسبية، رغم استمرار حالة الغموض المرتبطة بنتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهو ما أبقى علاوات مخاطر العبور عند مستويات مستقرة.

كما ذكرت وكالة فارس أن المضيق شهد في الأيام الأخيرة حالة من الإغلاق، مع عدم إصدار أي تصاريح لعبور السفن خلال تلك الفترة، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بـ”الأعمال العدائية” وانتهاك الالتزامات الدولية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت إيران وسلطنة عُمان اتفاقًا على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي خارجية البلدين لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، مع التأكيد على ضرورة احترام السيادة والحقوق السيادية للدولتين الساحليتين.

وشدد الجانبان في بيان مشترك على التزامهما بضمان سلامة الملاحة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على مواصلة المشاورات عبر اللجنة المشتركة للتوصل إلى تفاهمات مستقبلية بشأن إدارة الممر المائي والخدمات المرتبطة به.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا المضيق في إطار ما يعرف بـ”مذكرة تفاهم إسلام آباد”، بحسب ما نقلته وكالة فارس.

إيران تعلن عطلة رسمية في طهران لمدة 3 أيام تزامنًا مع مراسم تشييع علي خامنئي

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تخصيص ثلاثة أيام كاملة كعطلة رسمية في العاصمة طهران، بالتزامن مع مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

وذكرت وكالة أنباء إرنا في نسختها الفارسية أن برنامج التشييع يتضمن ثلاثة أيام من مراسم الوداع في طهران، على أن يُنقل الجثمان لاحقًا إلى مدينتي قم ومشهد لاستكمال المراسم الدينية والرسمية.

كما أوضح محمد رضا عارف، رئيس مراسم وداع ودفن علي خامنئي، أنه تقرر منح يومي السبت والأحد الموافقين 4 و5 يوليو في محافظة طهران، إلى جانب إغلاق يوم الاثنين 6 يوليو في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف عارف أنه جرى إعلان إغلاق مدينة مشهد يوم الثلاثاء 6 يوليو ويوم الخميس 8 يوليو، مع الإشارة إلى اتخاذ ترتيبات أمنية ولوجستية واسعة النطاق لاستقبال المشاركين في مراسم التشييع.

وبحسب ما أفادت به وكالة إرنا، يتضمن برنامج المراسم ثلاث مراحل رئيسية تبدأ في طهران داخل مصلى الإمام الخميني خلال يومي 4 و5 يوليو، ثم مراسم التشييع في طهران يوم 6 يوليو، تليها مراسم في مدينة قم يوم 7 يوليو، قبل أن تختتم في مدينة مشهد يوم 9 يوليو بمواراة الجثمان في الحرم الرضوي، وفق ما ورد.

كما أشار بيان صادر عن مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية إلى إقامة مراسم الوداع والتشييع خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 يوليو في طهران وقم ومشهد، مع دفن الجثمان في الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، واصفًا الحدث بأنه “عروج دموي” ومؤكدًا أنه يمثل خسارة كبرى للعالم الإسلامي.

وأضاف البيان أن المسيرة التي قادها علي خامنئي تميزت بالدفاع عن الإسلام وخدمة الأمة، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن اسمه سيبقى حاضرًا في الذاكرة الإسلامية والتاريخية.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير دولية إشارة إلى أن علي خامنئي لقي مصرعه في غارات إسرائيلية وأمريكية خلال فبراير 2026، وهو ما أدى إلى تعيين مجتبى خامنئي خلفًا له، وفق تلك الروايات المتداولة.