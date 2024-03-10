حسم الجدل حول مشاركة محمد صلاح في ودية الإمارات

أعلن المدير لفني لمنتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن، استبعاد نجم ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، عن التشكيلة التي ستجري معسكرا في الإمارات، اعتبارا من الأربعاء.

وجاء الاستبعاد بعدما أرسل ليفربول، مطلع الأسبوع الماضي، خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه إعفاء صلاح من الانضمام للمنتخب لعدم الجاهزية الطبية.

ويستعد المنتخب المصري للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، المقرر إقامتها في أبوظبي بين 22 و26 الشهر الحالي.

وشارك صلاح كبديل في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه، أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي (5-1) في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

ومنذ إصابته في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية في يناير الماضي، خاض صلاح 47 دقيقة فقط مع ليفربول في 17 فبراير ضد برنتفورد (4-1) في الدوري الممتاز حين سجل هدفا مع تمريرة حاسمة، قبل أن يغيب مجددا حتى مباراة الخميس في “يوروبا ليغ”.

واستدعى حسام حسن عددا من الوجوه الجديدة مثل حارس الأهلي، مصطفى شوبير، ومهاجم المصري، محمد الشامي، ومهاجم مودرن فيوتشر، أحمد عاطف، فيما عاد محمد عواد لقائمة المنتخب بعد غياب طويل.

وخلت القائمة من الحارسين أحمد الشناوي (بيراميدز)، ومحمد صبحي (الزمالك)، اللذين كانا ضمن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية.