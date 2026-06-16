حسم الجدل حول مواعيد امتحانات «التعليم الأساسي»

أعلن المركز الوطني للامتحانات في ليبيا إبلاغ التلاميذ وأولياء الأمور وكافة الجهات المعنية، استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (265) لسنة 2026 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية 1448هـ، بأن المؤسسات التعليمية مستثناة من أحكام العطلة، مع استمرار تنفيذ إجراءات الامتحانات وفق ما ورد في القرار.

وبحسب ما أفاد به المركز، يشمل الاستثناء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، التي تستمر في مواعيدها المحددة مسبقاً دون أي تعديل أو تأجيل، وذلك وفق الجداول المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات.

كما يشمل القرار امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل، والتي تواصل انعقادها وفق الخطط الزمنية المقررة.

ودعا المركز جميع التلاميذ إلى الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان استمرارية الامتحانات الوطنية دون تأثر بالعطل الرسمية، حيث تعتمد السلطات التعليمية في ليبيا آليات استثنائية للحفاظ على سير الامتحانات في مواعيدها المحددة، خصوصاً في المراحل الدراسية النهائية.