حسم موعد صفقة انتقال «عمر مرموش» إلى «مانشستر سيتي»

توصل نادي مانشستر سيتي لاتفاق مع النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وازدادت الأنباء في الأيام القليلة الماضية عن اقتراب مرموش من كتيبة المدرب بيب غوارديولا لتدعيم صفوفه بعد بداية سيئة لنادي مانشستر سيتي في الموسم الحالي.

وكشف متخصص سوق الانتقالات فابرزيو رومانو عن الموعد المحتمل لانتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي.

وبحسب ما كتبه رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” “فإن غوارديولا يرى مرموش بأنه اللاعب المثالي ليحل مكان جوليان ألفاريز، الذي رحل عن مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي وانتقل إلى أتلتيكو مدريد”.

وأضاف: “مرموش يرغب في الانضمام إلى مانشستر سيتي، والمفاوضات الشفهية جارية مع آينتراخت فرانكفورت تتقدم بشكل ملحوظ على أمل إتمام الاتفاق الرسمي الأسبوع المقبل”.

ويأتي ذلك بعد أن وافق نادي مانشستر سيتي بنسبة 100% على جميع الشروط الشخصية في عقده مع عمر مرموش وبالتالي يريد حسم المفاوضات مع فرانكفورت في أقرب وقت ممكن.

وكانت إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت قد رفعت مطالبها المالية إذ طلبت الحصول على ما لا يقل عن 80 مليون يورو مقابل السماح برحيل عمر مرموش هذا الشتاء.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لعمر مرموش صاحب الـ25 عاما رفقة آينتراخت فرانكفورت في 30 يونيو 2027 وعقده لا يوجد به شرط جزائي.

ويقدم النجم المصري موسمًا رائعًا مع فرانكفورت، إذ ساهم في 30 هدفًا خلال 18 مباراة بتسجيل 18 هدفًا، وصناعة 12 في جميع المسابقات.

فيما يحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.

واستعاد مانشستر سيتي عافيته بعد فوزه في آخر مباراتين أمام ليستر سيتي بهدفين نظيفين، ووست هام 4-1.

🚨🔵 Omar Marmoush, close to joining Manchester City!



Verbal discussions progressing fast with Eintracht and Man City hopeful to complete formal agreement next week.



City have 100% agreed personal terms with Omar.



Pep also see him as perfect player to replace Julian Alvarez. pic.twitter.com/OY41NZVAU4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2025

🚨🚨 عــــاجــــل 🚨🚨



— مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع عمر مرموش، المحادثات بين الناديين تتقدم بسرعة ويأمل مانشستر سيتي في إتمام الاتفاق الرسمي الأسبوع المقبل.[فابريزيو رومانو]



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