«حسني بي» يوضح أسباب ارتفاع الأسعار ويحذّر من «نقص المواد»

تشهد الأسواق الليبية في الفترة الأخيرة موجة من الجدل حول ارتفاع أسعار بعض الخضروات والسلع الغذائية، في ظل تساؤلات متزايدة لدى المواطنين بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذه التقلبات ومدى ارتباطها بعوامل السوق أو بممارسات التجار.

وفي هذا السياق، قدم رجل الأعمال الليبي حسني بي توضيحات حول العوامل التي تتحكم في حركة الأسعار داخل السوق الليبية، متحدثًا عن دور العرض والطلب في تحديد قيمة السلع، إضافة إلى التحديات التي يواجهها المزارعون وانعكاسها على توفر المنتجات الزراعية في الأسواق.

وقال رجل الأعمال حسني بي لموقع المشهد، إن ارتفاع أسعار السلع في السوق الليبية يعود أساسًا إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، في إشارة إلى العوامل التي تتحكم في حركة الأسعار داخل الأسواق المحلية.

وأوضح حسني بي، أن المزارع عندما يرى محصوله يباع في السوق بسعر مرتفع لن يقبل ببيعه للتاجر بسعر منخفض، لأن ذلك لا يتماشى مع واقع الأسعار المتداولة في الأسواق.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس طبيعة السوق التي تتحكم فيها حركة العرض والطلب، حيث يسعى المنتج إلى تحقيق عائد يتناسب مع قيمة المنتج في السوق.

وأكد حسني بي أن ليبيا تمثل سوقًا مفتوحًا، الأمر الذي يجعل من الصعب على أي تاجر فرض أسعار مضاعفة مقارنة بالتكلفة الحقيقية للسلع، لأن المنافسة داخل السوق تحد من مثل هذه الممارسات.

وتحدث عن الجدل المتداول بشأن ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، موضحًا أن ما يثار حول هذا الارتفاع مبالغ فيه، لافتًا إلى أن التركيز ينصب على سلعة واحدة بينما لا يتم التطرق إلى سلع أخرى في السوق.

وأوضح أن البطاطا، على سبيل المثال، تباع في الوقت الحالي بأقل من خمسين في المئة من قيمة بذورها، وهو ما يعكس حجم الخسائر التي يتحملها المزارعون في بعض المواسم الزراعية.

وأشار حسني بي إلى أن استمرار هذه الخسائر يدفع المزارعين إلى العزوف عن زراعة بعض المحاصيل في المواسم المقبلة، لأن تكرار الخسارة يجعل الاستمرار في الزراعة خيارًا غير مجدٍ اقتصاديًا بالنسبة لهم.

وأضاف أن عزوف المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل قد يؤدي إلى حدوث شح في المعروض داخل الأسواق، الأمر الذي قد يتسبب في تكرار أزمة الأسعار مع أصناف أخرى من الخضروات.

وأكد حسني بي أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب دعم المزارعين وضبط السوق بطريقة تضمن استقرار الأسعار، بما يحقق التوازن بين حماية المنتج وضمان عدم تضرر المستهلك.

وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية حتى لا تتحول الأزمات الموسمية المرتبطة ببعض السلع الزراعية إلى أزمة غذاء شاملة داخل البلاد.

هذا وتشهد الأسواق الليبية نقاشات متكررة حول تقلب أسعار الخضروات والسلع الغذائية، خاصة خلال المواسم الزراعية المختلفة، حيث تتأثر الأسعار بحجم الإنتاج المحلي ومستوى الطلب في الأسواق، إضافة إلى تكاليف الزراعة والنقل والتوزيع.

ويؤدي تفاوت الإنتاج في بعض المواسم إلى ارتفاع أسعار بعض السلع مقابل انخفاض أسعار سلع أخرى، ما يعكس طبيعة السوق الزراعي المتأثر بشكل كبير بعوامل العرض والطلب.