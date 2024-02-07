مباحثات أمريكية عراقية حول مستقبل التحالف الدولي في العراق

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الولايات المتحدة إلى العودة لطاولة المفاوضات والحوار، لبحث مستقبل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للخارجية العراقية، أن الوزير تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقش فيه الوزيران أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تطرقا إلى الاعتداءات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم.

وأكد حسين “رفض حكومة العراق لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها وأن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة”، مشدداً على “ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا”.

و بحث الجانبان أيضا العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على سبعة مصارف عراقية مؤخراً سبقتها عقوبات على أربعة عشر مصرفاً عراقيا، حيث لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات.

وطلب حسين “بشكل رسمي” إعادة النظر بقرار الخزانة الأمريكية بشأن الموضوع، مشيرا إلى “حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الصديقة والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وبما يدعم ترسيخ الاستقرار في المنطقة”.

من جانبه، بين بلينكن، حرصه على استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة وخاصةً في مجال التعاون الاقتصادي.

وبدأت المحادثات بين البلدين في يناير، بخصوص مستقبل التحالف الدولي في العراق، لكن بعد أقل من 24 ساعة قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم قالت الولايات المتحدة إن فصائل متحالفة مع إيران في سوريا والعراق شنته. وتوقفت المحادثات منذ ذلك الحين.

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية يوم الجمعة في كل من العراق وسوريا على أكثر من 85 هدفا مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني والفصائل المتحالفة معه ردا على هجوم على جنوده في الأردن.

وقال بيان الخارجية العراقية إن حسين شدد خلال مكالمته مع بلينكن على رفض الحكومة العراقية لمثل هذه الهجمات.