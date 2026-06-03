حصاد الأحداث العالمية.. حريق مأساوي في الهند وأزمات متصاعدة

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث الأمنية والإنسانية المتسارعة، تنوعت بين كارثة حريق مميت في الهند، وأزمات احتجاز رهائن في الولايات المتحدة وألمانيا، وعمليات أمنية في الجزائر، إلى جانب احتجاجات عنيفة في بريطانيا أثارت جدلاً واسعاً حول أداء الشرطة.

مقتل 21 شخصًا وإصابة العشرات في حريق مروع داخل فندق بالعاصمة الهندية نيودلهي

أفادت شرطة نيودلهي في دولة الهند، يوم الأربعاء، بمقتل 21 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين، جراء حريق اندلع داخل أحد الفنادق في العاصمة نيودلهي، دون الكشف عن الأسباب المباشرة للحادث حتى الآن.

وأوضحت الشرطة في بيان رسمي أن الحريق اندلع في فندق “فلوريش ستاي” الواقع في جنوب المدينة التي يتجاوز عدد سكانها 30 مليون نسمة، مؤكدة أنه تمّت السيطرة عليه، في حين لا تزال عمليات الإنقاذ والبحث مستمرة في موقع الحادث.

وأضافت السلطات أن جميع الأجهزة المختصة لا تزال منتشرة في المكان لتقديم الدعم للضحايا والمصابين، ومواصلة عمليات رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود عالقين إضافيين.

ووفقًا لبيانات أولية نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن عددًا من الضحايا ينحدرون من دول إفريقية، وكانوا يتواجدون في الهند لأغراض علاجية، ما يضيف بُعدًا إنسانيًا للحادثة.

وفي السياق ذاته، قدّم رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي تعازيه إلى أسر الضحايا عبر منشور على منصة “إكس”، واصفًا الحريق بأنه “مأساة”، معبرًا عن تضامنه مع المتضررين.

وتشهد الهند بين الحين والآخر حرائق مميتة، غالبًا ما تُعزى إلى ضعف البنية التحتية وعدم الالتزام بمعايير السلامة، حيث سجلت البلاد في مارس الماضي حادثة مماثلة أودت بحياة 10 مرضى في مستشفى بمدينة كوتاك إثر حريق ناتج عن تماس كهربائي.

Hindistan'da Yeni Delhi'de bir otelde çıkan yangın faciaya dönüşü.



İlk belirlemelere göre yaşanan can pazarında en az 21 kişi yaşamını yitirdi. Polis, olayda 40'tan fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.pic.twitter.com/dUC3Ut9Apt — Mynet (@mynet) June 3, 2026

مسلح يحتجز رهائن داخل بنك في كاليفورنيا والشرطة تواصل التفاوض لإنهاء الأزمة

تواصل الشرطة الأمريكية جهودها لإنهاء أزمة احتجاز رهائن داخل أحد فروع بنك “تشيس” بمدينة بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا، بعد أن تحصن رجل داخل المبنى برفقة عدد غير معروف من الأشخاص.

وأفادت إدارة شرطة بيكرسفيلد بأن الحادث بدأ ظهر الثلاثاء عقب تلقي بلاغ عن وجود قنبلة داخل البنك الواقع وسط المدينة. وعند وصول العناصر الأمنية، تبين أن رجلاً أغلق على نفسه داخل المبنى مع عدة أشخاص، ما استدعى إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق.

وأكد الرقيب إريك سيليدون أن المفاوضين تمكنوا من تأمين إطلاق سراح أحد الرهائن، فيما لا يزال باقي المحتجزين داخل البنك، مشيراً إلى أنهم في حالة جيدة حتى الآن. وأضاف أن السلطات توظف جميع الإمكانيات المتاحة للتعامل مع الموقف بأكبر قدر من الأمان.

وأخلت السلطات المباني المجاورة، بما في ذلك مبنى البلدية ومقر الشرطة، كما أغلقت عدداً من الطرق المحيطة وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة. وشارك في العملية عدد كبير من عناصر الشرطة وفرق الطوارئ، إلى جانب عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وتواصل فرق التفاوض الاتصال بالمشتبه به عبر الهاتف في محاولة للتوصل إلى حل سلمي، بينما دعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة وعدم الاقتراب من موقع الحادث حتى انتهاء العملية.

ولا تزال تفاصيل دوافع المشتبه به وعدد الرهائن المحتجزين غير معروفة حتى الآن.

استسلام مسلح في دورتموند بعد ساعات من التحصن مع أطفاله وإصابة شرطي بالرصاص

سلم رجل يبلغ من العمر 51 عامًا نفسه للشرطة الألمانية في مدينة دورتموند غرب البلاد فجر الأربعاء، بعد ساعات من تحصنه داخل شقة برفقة أطفاله الثلاثة، إثر إطلاقه النار على أحد عناصر الشرطة وإصابته بجروح طفيفة.

وبحسب الشرطة، بدأت الحادثة مساء الثلاثاء عقب تلقي بلاغ طارئ من امرأة، حيث أطلق المشتبه به النار على شرطي قبل أن يتحصن داخل الشقة مع أطفاله. وأوضحت السلطات أن الرصاصة أصابت السترة الواقية للشرطي، ما حدّ من خطورة الإصابة.

ودفعت الشرطة بوحدات خاصة وفرق تفاوض إلى موقع الحادث، وتمكنت في النهاية من إنهاء الأزمة باستسلام الرجل دون وقوع إصابات إضافية، فيما أكدت أن الأطفال بصحة جيدة رغم الظروف الصعبة التي مروا بها.

ولا تزال دوافع الحادث وملابساته قيد التحقيق، فيما لم تؤكد الشرطة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن احتجاز الأطفال كرهائن أو عن تورط المشتبه به في إثارة الفوضى داخل أحد المطاعم قبل وقوع الحادث.

الجيش الجزائري يضبط أسلحة وذخائر خلال عملية أمنية جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تنفيذ عملية أمنية نوعية في القطاع العملياتي لإن قزام جنوب البلاد، أسفرت عن ضبط واسترجاع كمية من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.

وأوضحت الوزارة أن العملية مكنت من حجز سيارة رباعية الدفع، وعدد من الأسلحة الرشاشة من أنواع مختلفة، بينها بنادق كلاشنيكوف وأسلحة ثقيلة، إضافة إلى قاذف صاروخي من نوع RPG-7 ومدفع هاون وذخائر متنوعة تجاوزت 2500 طلقة.

كما تم ضبط مخازن ذخيرة وهواتف نقالة، في إطار الجهود المتواصلة لتأمين الحدود الوطنية ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة الناشطة في المناطق الحدودية الجنوبية.

إخماد حريق بمقر وزارة التربية الجزائرية دون تسجيل خسائر بشرية

تمكنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية من السيطرة على حريق اندلع مساء الثلاثاء بالطابق الثاني من مقر وزارة التربية الوطنية ببلدية المرادية في العاصمة الجزائر.

وأفادت الحماية المدنية بأنها تدخلت فور تلقي البلاغ، وسخرت ست سيارات إطفاء ومركبتي سلم ميكانيكي وسيارتي إسعاف، إلى جانب فرق متخصصة لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى أجزاء أخرى من المبنى.

وأكدت وسائل إعلام محلية عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحريق، فيما لا تزال الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لتحديد أسباب اندلاع النيران.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو أظهرت ألسنة اللهب وهي تلتهم جزءاً من الطابق الثاني للمبنى قبل السيطرة عليها.

اشتباكات في بريطانيا بعد نشر فيديو يوثّق تقييد طالب مصاب بطعنات وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في ساوثهامبتون

العنوان الفرعي: غضب واسع واحتجاجات تتحول إلى مواجهات مع الشرطة وسط تحقيقات رسمية في طريقة التعامل مع الحادثة

شهدت مدينة ساوثهامبتون في جنوب بريطانيا، يوم الأربعاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، عقب انتشار مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، يُظهر طالبًا مصابًا بطعنات وهو مكبل بالأصفاد ويطلب المساعدة قبل وفاته في حادثة وقعت في ديسمبر الماضي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطالب هنري نواك، البالغ من العمر 18 عامًا، للطعن خلال حادث اعتداء، قبل أن يتوفى لاحقًا، بينما أُدين فيكرام ديجوا (23 عامًا) الشهر الماضي بقتله، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للعقوبة يبلغ 21 عامًا.

وأظهر الفيديو، الذي التُقط بواسطة كاميرا مثبتة على أحد أفراد الشرطة البريطانية، لحظات حرجة للمجني عليه وهو يردد طلبه للمساعدة قائلاً: “لا يمكنني التنفّس”، في وقت كان مكبلًا بالأصفاد على الأرض.

وبعد انتشار المقطع، احتشد مئات المتظاهرين أمام محطة شرطة ساوثهامبتون المركزية، قبل أن تتطور الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حيث ألقى محتجون الكراسي والحجارة والطوب والمشاعل باتجاه قوات الشرطة، ما دفع عناصر الأمن إلى التراجع وإعادة الانتشار لاحتواء الموقف، وسط استخدام ثلاث حافلات شرطية كحاجز ميداني.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المشتبه به في الحادث كان قد أبلغ الشرطة عند وصولها إلى الموقع بأنه تعرض لهجوم عنصري، بينما أظهر تسجيل آخر أن نواك كان يكرر أنه مصاب بطعنات، في وقت تعاملت فيه الشرطة مع الموقف في البداية على أنه حادث مشتبه به.

وأثار نشر الفيديو لاحقًا موجة غضب سياسي وشعبي واسعة، حيث عبّرت وزيرة الداخلية البريطانية شبانه محمود عن إدانتها للاشتباكات، ووصفتها بأنها “غير مقبولة إطلاقًا”، متهمة بعض المتظاهرين باستغلال المأساة لتأجيج العنف.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء كير ستارمر عن أسفه الشديد لرؤية مشاهد وصفها بـ”المروعة”، مؤكدًا وجود “أسئلة حقيقية” حول طريقة تعامل الشرطة مع الحادثة، ما دفع إلى فتح نقاش واسع حول إجراءات الاستجابة في الحالات الطارئة.

وفي المقابل، دعا والد الضحية، مارك نواك، إلى عدم استغلال القضية في تأجيج الانقسام المجتمعي أو الكراهية، فيما شددت جهات تمثل الجالية السيخية على رفض أي أعمال عنف، مع الإشارة إلى حساسية قضية “الكيربان” المرتبطة بالزي الديني لدى السيخ.