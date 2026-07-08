حصاد الأخبار.. أحداث مؤثرة ووقائع مأساوية تتصدر المشهد

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث المؤثرة التي تصدرت المشهد، بين وقائع مأساوية وأحكام قضائية وأخبار رحيل شخصيات بارزة؛ إذ خيم الحزن على قرى مصرية عقب وفاة مشجعين خلال متابعة مباراة منتخب مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، فيما شهدت سوريا حادثًا مروعًا لحافلة تقل معتمرين لبنانيين أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، كما ودعت رياضة كمال الأجسام بطل “مستر يونيفرس” السابق خوسيه أنطونيو هيرنانديز توريس، بينما أصدرت محكمة ألمانية حكمًا بالسجن المؤبد بحق طبيب أدين بقتل عدد من مرضاه خلال فترة عمله.

وفاة مصريين خلال متابعة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية بعد وفاة أحد المواطنين إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء متابعته مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026.

وذكر شهود عيان أن المواطن سقط مغشيًا عليه خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، بينما حاول الحاضرون إسعافه قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الصوفية المركزي.

وأكدت مصادر طبية أن الفريق المعالج بذل محاولات لإنقاذه فور وصوله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بالأزمة القلبية، فيما جرى استكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

وتزامنت الواقعة مع وفاة مواطن آخر في محافظة الإسكندرية أثناء مشاهدته المباراة على أحد المقاهي، بعدما تعرض لأزمة صحية مماثلة خلال اللقاء.

وانتهت المباراة بخسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، وهي النتيجة التي ودع على إثرها “الفراعنة” منافسات كأس العالم 2026، لتتحول أجواء التشجيع في بعض المناطق إلى أجواء من الحزن والتشييع عقب الحادثتين.

مقتل 4 معتمرين لبنانيين وإصابة 31 آخرين بحادث حافلة في درعا السورية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 31 آخرون إثر حادث مأساوي تعرضت له حافلة تقل معتمرين لبنانيين في محافظة درعا جنوب سوريا، وفقًا لما نقلته وكالة RT عن المعلومات المتوفرة حول الحادث.

وكانت الحافلة تقل 35 راكبًا، معظمهم من اللبنانيين، إضافة إلى السائق الأردني الذي كان بين الضحايا. وأدى الحادث إلى وفاة أربعة أشخاص، فيما أصيب باقي الركاب بدرجات متفاوتة.

وبحسب المعطيات، نقل 17 مصابًا إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج، بينما نُقلت حالتان وصفت إصابتهما بالحرجة إلى أحد مستشفيات دمشق لمتابعة الرعاية الطبية اللازمة. كما تعرض 14 راكبًا لإصابات طفيفة اقتصرت على رضوض.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور طارق متري تطورات الحادث عبر اتصالات مكثفة مع الجانب السوري، بهدف الاطلاع على أوضاع المصابين والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وتولى الدفاع المدني السوري عمليات نقل المصابين من موقع الحادث إلى المستشفيات، فيما تستمر الإجراءات الخاصة بنقل جثامين الضحايا إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية السورية.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة أوضاع المصابين في المستشفيات بشكل منفصل لكل حالة، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية والسورية المختصة، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث الطرق التي تشهدها المنطقة، حيث تشكل حركة الحافلات بين الدول المجاورة مسارًا رئيسيًا لنقل المسافرين والمعتمرين، ما يجعل متابعة إجراءات السلامة المرورية عاملًا أساسيًا للحد من وقوع مثل هذه الحوادث.

رحيل بطل “مستر يونيفرس” السابق خوسيه أنطونيو هيرنانديز توريس عن عمر 57 عاماً

توفي بطل كمال الأجسام الإسباني خوسيه أنطونيو هيرنانديز توريس، الحائز سابقًا لقب مستر يونيفرس، عن عمر ناهز 57 عامًا، فيما وصفه منافسوه بأنه أسطورة في هذه الرياضة.

وذكرت صحيفة Revista el Verdano الإسبانية أن هيرنانديز توريس، المعروف في الأوساط الرياضية بلقب جوشا، توفي في جزيرة تينيريفي قبل شهر واحد فقط من بلوغه عامه الثامن والخمسين، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وفاز الرياضي بلقب مستر يونيفرس عام 2004، خلال مسيرة رياضية امتدت لأكثر من أربعة عقود، كما تُوّج ببطولة إسبانيا لكمال الأجسام ست مرات. وبعد اعتزاله المنافسات، افتتح صالة اللياقة البدنية Jocha Fitness Gym في تينيريفي.

وقالت الجمعية المحلية لحي لا فيرديلادا-باريو نويفو في منشور عبر الإنترنت، دون الكشف عن سبب الوفاة: بعد أكثر من 40 عامًا من الخبرة في المجال الرياضي، إلى جانب مشاريعه الريادية من خلال صالته الرياضية الشهيرة، فقدنا رياضيًا حصد أكبر عدد من الألقاب الدولية في تاريخ لا فيرديلادا-باريو نويفو.

ووصف لاعب كمال الأجسام خوسيه ماريا غارسيا، في رسالة تأبينية عبر الإنترنت، جوشا بأنه أسطورة رياضتنا، قائلًا: كان واحدًا من أوائل الإسبان الذين كانوا، في ثمانينيات القرن الماضي، على قدم المساواة مع أفضل الرياضيين في العالم، ومثّلوا بلادنا في العديد من المحافل الدولية. سنظل معجبين به دائمًا.

أما أليخاندرو مينا، لاعب كمال الأجسام السابق الذي أصبح لاحقًا رجل شرطة، فقد حل وصيفًا لجوشا في بطولة إسبانيا عام 1989. وقال: بعيدًا عن النتائج، سأظل أتذكره دائمًا باعتباره شخصًا رائعًا، وصديقًا مخلصًا، وقدوة لنا جميعًا ممن يعشقون رياضة كمال الأجسام.

وأضاف: لقد ترك تواضعه وروح الزمالة لديه وشغفه بهذه الرياضة أثرًا لا يُمحى في نفوس جميع من حالفهم الحظ بمعرفته.

السجن المؤبد لطبيب في ألمانيا بعد إدانته بقتل 15 مريضًا خلال ثلاث سنوات

قضت المحكمة الإقليمية في ولاية برلين الألمانية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على طبيب متخصص في الرعاية التلطيفية، بعد إدانته بقتل 15 مريضًا خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2021 ويوليو 2024.

وأدانت المحكمة الطبيب، البالغ من العمر 41 عامًا، والذي عرّفته وسائل الإعلام الألمانية باسم يوهانس م.، بقتل 12 امرأة وثلاثة رجال كانوا جميعًا يتلقون رعاية طبية وقت وفاتهم.

وذكرت النيابة العامة في برلين أن الطبيب كان يمنح مرضاه، دون علمهم أو الحصول على موافقتهم، مزيجًا من مادة مخدرة ودواء مرخٍ للعضلات، ما يؤدي إلى شلل عضلات التنفس وحدوث توقف تنفسي ينتهي بالوفاة خلال دقائق.

وأشارت التحقيقات إلى أن أعمار الضحايا تراوحت بين 25 و94 عامًا، وأن جميع الجرائم وقعت أثناء خضوعهم للرعاية الطبية.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجرائم اتسمت بـ”الخطورة الخاصة”، وهو توصيف قانوني في ألمانيا يعني أن المدان لا يستفيد من الإفراج المبكر بعد قضاء الحد الأدنى من عقوبة السجن المؤبد.

وخلال جلسات المحاكمة، اعترف الطبيب بارتكاب جرائم القتل، وقال أمام المحكمة: “أشعر باليأس من نفسي”، مضيفًا: “لم أدرك إلا الآن حجم المعاناة التي تسببت بها”.

وإلى جانب الحكم بالسجن المؤبد، أمرت المحكمة بإخضاع الطبيب للحجز الوقائي الاحترازي بعد انتهاء فترة العقوبة، كما قررت منعه بصورة دائمة من ممارسة مهنة الطب.