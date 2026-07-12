حصاد الحوادث حول العالم.. حرائق وضحايا وتحقيقات

في حصيلة يومية حافلة بالحوادث والتطورات، شهدت مناطق عدة حول العالم وقائع مأساوية ومتنوعة، من حريق وانفجار داخل عمارة سكنية في الجزائر خلّف عشرات المصابين، إلى حادث غرق مأساوي في نهر الفرات أودى بحياة طفلين، إضافة إلى اشتباه بتسمم غذائي في الأردن، وإطلاق نار دامٍ في كندا والولايات المتحدة، كما برزت قضايا جنائية وإنسانية أخرى، بينها صدور حكم قضائي في فرنسا بحق قاتل زوجته، وتساؤلات حول وفاة فنان كردي داخل مركز شرطة في اليابان.

إصابة 23 شخصًا في حريق وانفجار داخل عمارة سكنية بولاية وهران الجزائرية

أصيب 23 شخصًا جراء حريق اندلع داخل عمارة سكنية في بلدية وادي تليلات بولاية وهران الجزائرية، بعدما بدأ الحريق في عدادات كهربائية بالطابق السفلي قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا، ويتسبب لاحقًا في انفجار غاز داخل إحدى الشقق.

وقالت مصالح الحماية المدنية الجزائرية في بيان إن وحداتها تدخلت عند الساعة 21:06 بعد تلقي بلاغ يفيد باندلاع حريق داخل عمارة سكنية تتكون من طابق أرضي وتسعة طوابق.

وأوضحت أن النيران اشتعلت في عدادات كهربائية بالطابق السفلي، ثم امتدت تدريجيًا إلى غاية الطابق التاسع، قبل أن يؤدي الحريق إلى وقوع انفجار غاز داخل شقة تقع في الطابق الثاني من المبنى.

وأضافت الحماية المدنية أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصًا من سكان العمارة بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم رجل يبلغ 65 عامًا وطفل يبلغ 10 سنوات، حيث تلقوا الإسعافات الأولية في مكان الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى وادي تليلات لتلقي العلاج والمتابعة الطبية.

كما أصيب 6 أعوان من الحماية المدنية بجروح طفيفة أثناء تنفيذ عمليات التدخل، إضافة إلى شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خفيفة خلال مشاركتهما في تأمين محيط موقع الحادث، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 23 شخصًا.

وسارعت فرق الحماية المدنية إلى محاصرة الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده إلى باقي الشقق داخل العمارة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية التي شاركت في تنظيم عمليات الإخلاء وتأمين المنطقة.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى اندلاع الحريق في العدادات الكهربائية وحدوث انفجار الغاز، وسط استمرار الإجراءات الفنية المرتبطة بالحادث.

وفاة طفلين في غرق زورق بنهر الفرات شرق سوريا والدفاع المدني يواصل البحث عن مفقودين

لقي طفلان مصرعهما إثر حادث غرق زورق كان يقل عددًا من السكان في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرق سوريا، بعد منتصف ليل السبت إلى الأحد، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوري، الذي أكد استمرار عمليات البحث عن ناجين ومفقودين.

وقال الدفاع المدني السوري في بيان إن العبارة التي كانت تقل مدنيين تعرضت لعطل أثناء عبورها النهر، ما أدى إلى جرفها بفعل التيار واصطدامها بالجسر، موضحًا أن الحصيلة الأولية للحادث بلغت وفاة طفلين.

وأضاف الدفاع المدني أنه تمكن من إنقاذ 15 شخصًا كانوا على متن العبارة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أشخاص مفقودين عقب الحادث.

من جانبها، أوضحت محافظة دير الزور في بيان أن العبارة “البدائية” كانت تقل نساءً ورجالًا وأطفالًا، وتعرضت للغرق بعد نفاد الوقود منها، قبل أن يجرفها التيار وتصطدم بالجسر الحربي في مدينة دير الزور.

ويأتي الحادث في ظل استمرار استخدام بعض العبارات النهرية في مناطق شرق سوريا لنقل السكان عبر نهر الفرات، ما يجعل سلامة هذه الوسائل محل متابعة بسبب ارتباطها بحركة التنقل اليومية بين ضفتي النهر.

الأردن: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق المطعم احترازياً

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد تناول وجبات من أحد المطاعم في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين راجعوا مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير هاشم العسكري، إضافة إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث ظهرت عليهم أعراض تمثلت في التقيؤ والإسهال المتكرر والصداع وآلام البطن.

وبيّنت أن معظم الحالات كانت بسيطة، وتلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفيات بعد تحسن وضعها الصحي، فيما أُدخل عدد محدود للمراقبة واستكمال العلاج.

وأشارت إلى أن مستشفى الزرقاء الحكومي استقبل 38 حالة، بينما استقبل مستشفى الأمير هاشم العسكري 31 حالة، في حين راجعت 3 حالات أحد المستشفيات الخاصة.

من جانبها، أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفيذ كشف ميداني على المطعم المرتبط بالحالات، حيث تقرر إغلاقه احترازياً، مع سحب عينات من الوجبات لإجراء الفحوصات المخبرية، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الحادثة.

مقتل شخصين وإصابة خمسة في إطلاق نار بتورونتو والشرطة تطارد مسلحًا طليقًا

أعلنت الشرطة في مدينة تورونتو الكندية إطلاق عملية بحث عن مسلح طليق أطلق النار في منطقة تجارية تضم متاجر ومطاعم، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وقالت شرطة تورونتو في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “يرجى تجنب المنطقة فورًا واتباع جميع توجيهات الشرطة”، داعية السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث أثناء استمرار الإجراءات الأمنية.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أنها “أحكمت سيطرتها على موقع الحادث”، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هوية المهاجم أو دوافع إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع في منطقة كانت تشهد إقامة مهرجان لرقص “السالسا”، ما تسبب في حالة من الذعر بين المشاركين والزوار أثناء وقوع إطلاق النار.

ويأتي الحادث بعد فترة قصيرة من واقعة إطلاق نار شهدتها مدينة مونتريال أواخر الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل شخصين، من بينهما ضابط شرطة، على يد مهاجم لقي مصرعه لاحقًا برصاص قوات إنفاذ القانون.

وفي فبراير، شهدت بلدة تامبلر ريدج غرب كندا حادث إطلاق نار داخل مدرسة، أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على يد امرأة مسلحة، بينهم والدتها وأخوها غير الشقيق، إضافة إلى إصابة 27 شخصًا آخرين، قبل أن تنهي منفذة الهجوم حياتها.

وتعيد هذه الحوادث المتكررة ملف العنف المسلح في كندا إلى دائرة النقاش، في ظل مطالبات مستمرة بتعزيز إجراءات الحد من انتشار الأسلحة ومواجهة الجرائم المرتبطة بها.

السجن 27 عامًا لرجل فرنسي قتل زوجته وقطّع جثتها وألقى أشلاءها في متنزه بباريس

أصدرت محكمة فرنسية، الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا بحق رجل يبلغ من العمر 53 عامًا بعد إدانته بقتل زوجته وخنقها ثم تقطيع جثتها والتخلص من أشلائها في متنزه بوت شومون شمال شرق العاصمة باريس عام 2023.

وعثر عمال في الحديقة، التي تعد من أكبر متنزهات باريس ووجهة معروفة للعائلات والعدائين، على كيس بلاستيكي يحتوي على أجزاء من جثة الزوجة، قبل العثور على رأسها في اليوم التالي خلال عمليات البحث والتحقيق.

وأفادت التحقيقات بأن الزوجين ينحدران من الجزائر، وكانا يقيمان في ضواحي باريس ولديهما ثلاثة أطفال، إلا أن علاقتهما الزوجية شهدت انفصالًا عاطفيًا بالتزامن مع صعوبات مالية واجهاها قبل وقوع الجريمة.

ووفقًا للمحققين، وضع الرجل جثة زوجته على الأريكة بعد قتلها وغطاها ببطانية، ثم أخبر أطفاله بأنها متعبة ولا ينبغي لهم إزعاجها، قبل أن يغادر المنزل لشراء آلة تقطيع كهربائية.

ورغم أن المتهم أرسل رسائل إلى هاتف زوجته يسألها عن مكان وجودها بعد ارتكاب الجريمة، فإنه اعترف لاحقًا أمام الشرطة بقتلها.

وأدانت محكمة في باريس الرجل بتهمة القتل، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن 27 عامًا بعد نظر تفاصيل القضية والوقائع المرتبطة بها.

وتأتي القضية في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشًا واسعًا حول جرائم قتل النساء على يد الشركاء أو الشركاء السابقين، إذ تشير أرقام رسمية إلى مقتل 107 نساء في عام 2024 على يد شريك أو شريك سابق، بزيادة بلغت 11 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

مقتل لاعب كرة سلة أمريكي بإطلاق نار خلال بطولة محلية في نيويورك

لقي لاعب كرة السلة الأمريكي كينا روشفورد مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار خلال مشاركته في بطولة محلية بمدينة نيويورك، بعد مشادة مع أحد الأشخاص، وفقًا لما نقلته صحيفة “نيويورك بوست”.

ووفق التحقيقات الأولية، وقع الحادث خلال فترة الاستراحة بين المباريات، عندما نشب خلاف بين روشفورد، البالغ من العمر 35 عامًا، ورجل لم تُكشف هويته، قبل أن يتطور الموقف إلى إطلاق نار أسفر عن وفاة اللاعب في موقع الحادث.

وأصيب شخصان آخران خلال الواقعة، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهما بالمستقرة.

ويمتلك كينا روشفورد مسيرة رياضية احترافية، حيث سبق له اللعب في عدد من الدوريات الأوروبية، من بينها فرنسا وكوسوفو وإسرائيل وهولندا وبريطانيا وسويسرا، قبل أن تنتهي مسيرته بحادث إطلاق النار.

وتواصل السلطات الأمريكية تحقيقاتها لكشف تفاصيل الواقعة، وتحديد هوية مطلق النار، إضافة إلى معرفة الدوافع التي أدت إلى اندلاع الخلاف وتحوله إلى حادث مميت.

وتأتي الحادثة في وقت تتواصل فيه المخاوف داخل الولايات المتحدة بشأن جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية، خصوصًا في التجمعات والفعاليات العامة.

وفاة فنان كردي داخل مركز شرطة في اليابان وسط تساؤلات حول ملابسات الحادث

توفي الفنان وكاتب السيناريو الكردي مراد جيجك في ظروف غامضة داخل أحد مراكز الشرطة في اليابان، فيما تطالب عائلته بكشف ملابسات وفاته، معربة عن شكوكها في تعرضه لسوء معاملة خلال فترة احتجازه.

وكان جيجك، الذي ينحدر من شمال كوردستان، يقيم منذ عام 2019 في مدينة كاواغوتشي اليابانية، التي تضم عددًا كبيرًا من المهاجرين الأكراد، قبل أن يُنقل إلى مركز شرطة تاكاو في منطقة هاتشيوجي عقب حادث مروري.

وقالت عائلته إن هاتفه المحمول صودر خلال فترة احتجازه، وإنه مُنع من التواصل مع أي شخص، بما في ذلك محاميه، مشيرة إلى أنها لا تزال تطالب بتوضيحات حول ما جرى خلال الأيام التي سبقت وفاته.

ووفق المعلومات التي نقلتها عائلته، أوقف جيجك في 25 يونيو على خلفية حادث مروري تسبب بأضرار مادية، قبل أن يفارق الحياة داخل مركز الشرطة في 3 يوليو، فيما أُبلغت العائلة بالوفاة بعد خمسة أيام من وقوعها، بينما لا يزال سبب الوفاة غير معلوم.

وأوضحت العائلة أن أصدقاء جيجك الأكراد واليابانيين توجهوا إلى مركز الشرطة ثلاث مرات للاستفسار عنه، لكنهم تلقوا فقط معلومات تفيد بأنه محتجز، قبل أن يتواصل مسؤول من القنصلية التركية في اليابان مع عائلته المقيمة في ألمانيا في 8 يوليو لإبلاغها بوفاته.

ووصلت عائلة الفنان إلى اليابان في 10 يوليو، بهدف استكمال إجراءات تسلم الجثمان ومتابعة القضية عبر القنوات القانونية، مطالبة بإجابات واضحة حول ظروف الوفاة وسبب تأخر إبلاغها بالحادث.

وقال أقارب جيجك لوسائل إعلام تركية إن الفنان كان يخطط للعودة إلى مسقط رأسه في مدينة جولميرك بشمال كوردستان خلال سبتمبر المقبل، وإنه تحدث قبل توقيفه عن رغبته في العودة إلى تركيا.

إلى جانب أعماله المختلفة في اليابان، واصل مراد جيجك نشاطه الفني في مجال السينما، حيث شارك العام الماضي في بطولة فيلم “Minna, Oshaberi!” الذي تناول محاولات التواصل بين شخص ياباني وشخص كردي أصم، وعُرض ضمن مهرجان طوكيو السينمائي الدولي.

وسبق للفنان الراحل أن شارك في عدد من المشاريع الفنية في تركيا، كما عمل ممثلًا وكاتب سيناريو في مركز بشكتاش الثقافي، قبل أن يواصل مسيرته الفنية في اليابان.

وتواصل الجهات المعنية متابعة القضية، في وقت تنتظر فيه عائلة جيجك نتائج التحقيقات الرسمية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاته.