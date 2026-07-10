حصاد الحوادث حول العالم.. فواجع متلاحقة من مصر إلى أوروبا وآسيا

في موجزٍ حافل بالأحداث، تتصدر المآسي الإنسانية والعناوين الأمنية المشهد؛ من فاجعة حريق أودى بحياة أسرة كاملة في الجيزة، إلى حادثة تسمم جماعي أصابت العشرات، مرورًا بكوارث طبيعية دامية في الصين وإسبانيا، وجرائم مروعة في ألمانيا وسوريا، إضافة إلى وفاة فتاة خلال احتفالات رياضية في فرنسا، وحادث صادم لمدرب طيران في الأرجنتين. فيما يلي أبرز التطورات المحلية والدولية.



حريق مروع في الجيزة يودي بحياة أسرة مصرية كاملة.. 5 ضحايا داخل شقة سكنية بالعمرانية

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة في مصر، في حادث مأساوي أثار حالة من الصدمة بين سكان المنطقة.

واندلعت النيران داخل شقة سكنية في أبراج المحمودية، ما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب اندلاع الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بخمس سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وفرضت القوات طوقًا أمنيًا حول المبنى لمنع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية المجاورة، قبل أن تنجح فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن وفاة 5 أفراد من أسرة واحدة، حيث عُثر على 3 منهم متوفين داخل الشقة، بينما توفيت الأم وطفلتها بعد سقوطهما من نافذة الشقة أثناء محاولة الفرار من النيران، وفق إفادات شهود عيان.

ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما أمرت النيابة بانتداب رجال المعمل الجنائي والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق.

وتعمل الجهات المختصة على تحديد أسباب اندلاع النيران، ومعرفة ما إذا كان الحريق ناتجًا عن خلل فني أو توجد شبهة جنائية، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تسمم نحو 100 مصري بعد تناول مشروب “البوظة”.. والقبض على البائع في الجيزة

شهدت قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة جنوب مصر حالة من الاستنفار، عقب إصابة نحو 100 شخص، بينهم أطفال ومسنون، بأعراض تسمم حاد بعد تناول مشروب من أحد الباعة الجائلين.

وتلقت السلطات بلاغات من مستشفيات المنطقة بشأن استقبال عشرات المصابين الذين عانوا من آلام في البطن ومغص معوي وأعراض إعياء مفاجئة. وأظهرت المعلومات الأولية، وفق أقوال المصابين، أنهم تناولوا مشروب “البوظة” من أحد الباعة في سوق الخميس بالقرية قبل ظهور الأعراض.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة التنفيذية والصحية لمتابعة الحالة، حيث تم توزيع المصابين على المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، فيما أشارت المتابعة إلى أن معظم الحالات تحسنت وغادرت المستشفيات بعد تلقي المحاليل والعلاجات المناسبة، بينما بقيت حالات أخرى تحت المراقبة الطبية.

وأكدت الجهات المختصة أن المصابين تعرضوا لالتهاب ومشكلات بالمعدة نتيجة اشتباه في تلوث غذائي، فيما تواصل الأجهزة الصحية والرقابية سحب عينات من الأغذية والمشروبات المتداولة بالمنطقة لمعرفة أسباب الواقعة.

من جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على البائع المتجول الذي باع مشروب “البوظة” للمواطنين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

الصين.. مصرع 39 شخصاً وفقدان 9 آخرين جراء الفيضانات جنوب البلاد

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة ناننين بمنطقة قوانغشي جنوب الصين إلى 39 قتيلاً، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أعلن نائب رئيس بلدية المدينة دينغ وي.

وأوضح المسؤول الصيني أن انهيار سد خزان ليولان في محافظة هنغتشو تسبب بمقتل 26 شخصاً من إجمالي الضحايا، بعد أن تفاقمت الأوضاع نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

وكانت سلطات قوانغشي قد رفعت مستوى التحذير من الفيضانات إلى الدرجة الحمراء، وهي أعلى درجات الإنذار، عقب تأثير إعصار “مايساك” الذي تسبب بأمطار غزيرة بين 4 و6 يوليو، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهار وتضرر عدد من السدود والخزانات.

حريق غابات مدمر في جنوب إسبانيا يودي بحياة 12 شخصًا على الأقل

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء حريق غابات اندلع في جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ في إقليم الأندلس صباح الجمعة.

وأفادت خدمات الطوارئ عبر منشور على منصة “إكس” بأنه تم العثور على عدد من الضحايا داخل مركباتهم، فيما أكدت الحكومة الإقليمية أن الحريق اندلع بعد ظهر الخميس في بلدية لوس جاياردوس بمقاطعة ألميريا.

ووصف وزير الداخلية الإقليمي أنطونيو سانز الحادث بأنه “مأساة غير مسبوقة”، مشيرًا إلى أن الحريق يعد “الأكثر تدميرًا حتى الآن” في إقليم الأندلس، وقال إن المنطقة تعيش حالة حداد، معربًا عن تضامنه مع الضحايا والمتضررين.

وأوضح سانز أن نحو 150 من رجال الإطفاء، إلى جانب فرق الطوارئ وعدد من آليات مكافحة الحرائق، يشاركون في جهود السيطرة على النيران، فيما جرى إجلاء سكان عدد من المناطق القريبة كإجراء احترازي.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزنه الشديد بسبب الخسائر الناجمة عن الحريق، مؤكدًا تضامنه مع أسر الضحايا.

وتشهد إسبانيا خلال الأشهر الأخيرة موجة من حرائق الغابات، حيث أتت النيران منذ بداية العام على أكثر من 50 ألف هكتار من الأراضي، بحسب بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات التابع للمفوضية الأوروبية.

ألماني يشتبه في قتل والدته السبعينية حرقًا.. والشرطة تحقق في جريمة مروعة بولاية هيسن

تحقق الشرطة الألمانية في ملابسات جريمة مروعة وقعت في مدينة هونفيلدن بولاية هيسن وسط ألمانيا، بعد الاشتباه في قيام رجل يبلغ من العمر 45 عامًا بمهاجمة والدته البالغة 76 عامًا وإضرام النار فيها، ما أدى إلى وفاتها في موقع الحادث.

وقالت السلطات إن جدة المشتبه به، البالغة من العمر 103 أعوام، كانت موجودة داخل المكان أيضًا، وقد نُقلت إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات خطيرة، وسط ترجيحات بأنها كانت شاهدة على الواقعة.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به فر من مكان الحادث عقب اندلاع الحريق، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض عليه مساءً خلال عملية مطاردة شاركت فيها مروحية للشرطة وكلاب بوليسية ووحدة تابعة لشرطة ولاية هيسن.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بشأن حريق في مبنى سكني بمنطقة كيربرغ التابعة لهونفيلدن، على بعد نحو 60 كيلومترًا شمال غرب فرانكفورت، حيث عثر عناصر الشرطة على المرأة البالغة 76 عامًا متوفاة داخل المنزل.

وأكدت الشرطة أن خلفيات الجريمة ودوافعها لا تزال غير واضحة، وأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، فيما جرى تطويق موقع الجريمة وجمع الأدلة المحتملة من داخل المنزل.

وفاة فتاة فرنسية خلال احتفالات تأهل منتخب بلادها إلى نصف نهائي كأس العالم

توفيت فتاة فرنسية تبلغ من العمر 17 عامًا، خلال احتفالات جماهيرية بفوز منتخب بلادها على المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية فرنسية.

وذكرت إذاعة “يوروب 1” أن الفتاة صعدت فوق شاحنة أثناء الاحتفالات، قبل أن تسقط منها وتتعرض للدهس بواسطة المركبة، نقلاً عن خدمات الطوارئ التي تعاملت مع الحادث.

وألقت السلطات القبض على سائق الشاحنة، فيما نُقل شاب كان شاهدًا على الواقعة إلى المستشفى بعد إصابته بحالة من الصدمة جراء الحادث.

وجاءت الواقعة عقب فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدفين دون مقابل، في مباراة الدور ربع النهائي، ليحجز منتخب “الديوك” مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة.

وكانت السلطات الفرنسية قد عززت الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في العاصمة باريس، تحسبًا لأي اضطرابات خلال الاحتفالات.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الأوضاع بقيت هادئة في معظم المناطق بعد المباراة، رغم المخاوف المرتبطة بحجم الجالية المغربية في فرنسا، التي تضم أكثر من مليوني شخص من أصول مغربية أو من حاملي الجنسية المغربية.

جريمة مروعة تهز داريا.. مقتل شقيقتين وطفلة طعنًا داخل منزلهن في ريف دمشق

استفاق أهالي مدينة داريا في ريف دمشق على وقع جريمة مروعة، بعد العثور على جثث شقيقتين وطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا داخل شقة سكنية، حيث تعرضن للطعن بأداة حادة ما أدى إلى وفاتهن.

وأفادت مصادر أهلية في ريف دمشق، بأن الكشف الطبي الأولي على جثامين الضحايا أظهر تعرضهن لعدة طعنات في مناطق متفرقة من أجسادهن، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تدفع باتجاه احتمال ارتباط الجريمة بعملية سرقة وسطو مسلح نفذها مجهولون داخل المنزل.

وعقب الحادثة، فرضت الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي طوقًا حول موقع الجريمة، وبدأت عمليات التحقيق وجمع الأدلة بهدف الوصول إلى خيوط تساعد في تحديد هوية المتورطين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.

وتأتي هذه الجريمة في وقت تشهد فيه سوريا ارتفاعًا في عدد الجرائم الجنائية، وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، من بينها انتشار السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية وتراجع الظروف المعيشية، وهي عوامل ترتبط، بحسب تقارير محلية، بزيادة بعض الجرائم خلال السنوات الماضية.

مدرب طيران أرجنتيني يلقى مصرعه بعد قفزه من طائرة تدريب أثناء التحليق وترك طالبته تهبط بها

لقي مدرب طيران أرجنتيني مصرعه بعد قفزه من طائرة تدريب أثناء تحليقها، تاركًا طالبته وحيدة داخل الطائرة، قبل أن تتمكن من السيطرة عليها والهبوط بسلام.

وأفادت وسائل إعلام أرجنتينية، بينها قناة TN، بأن مدرب الطيران لياندرو أندريس بيرتازو، البالغ من العمر 42 عامًا، كان يقود طائرة من طراز “سيسنا 150” خلال رحلة تدريبية في منطقة ريفية قرب مدينة قرطبة.

وبحسب التقرير، التفت بيرتازو أثناء الرحلة إلى طالبته البالغة من العمر 22 عامًا، والتي عُرفت باسم “روزاريو” فقط، وقال لها: “أنت تعرفين ما عليك فعله، استمري”.

وأضافت القناة أن المدرب خلع بعدها سماعة الرأس، وفك حزام الأمان، ثم فتح باب الطائرة ودفعه بقوة قبل أن يقفز منها أثناء التحليق.

وتمكنت المتدربة، التي تحمل رخصة طيار، من التحكم بالطائرة والعودة بها إلى المطار، حيث نفذت عملية هبوط ناجحة رغم الظروف الاستثنائية التي واجهتها.

وأشارت شبكة “إن بي سي نيوز” إلى أن المحكمة الفيدرالية في قرطبة بدأت التحقيق في الحادث، فيما جرى التحفظ على الطائرة ضمن إجراءات التحقيق.

وقال إدواردو ألفاريز، مدير مدرسة “فلاينغ باروت كوردوبا للطيران” التي كان يعمل فيها بيرتازو، إن إدارة المدرسة علمت مؤخرًا فقط بأن المدرب كان يتلقى دعمًا نفسيًا، لكنها لم تكن على علم بوجود نية لديه لإنهاء حياته.

وأوضح ألفاريز أن بيرتازو أجرى في وقت سابق من اليوم نفسه رحلة تدريبية مع طالب آخر، قبل أن ينفذ الرحلة الثانية برفقة روزاريو.

ووصف مدير المدرسة الحادث بأنه قرار مأساوي “يصعب تصوره أو فهمه”، مشيدًا بأداء الطالبة التي واجهت الموقف بثبات، قائلًا إنها كانت “واضحة للغاية وحاسمة وناضجة ومهنية”.

وأضاف ألفاريز أن الطالبة، رغم تأثرها الشديد، تمكنت من قيادة الطائرة والهبوط بها بشكل مثالي.

وبعد هبوط الطائرة، توجه ألفاريز للبحث عن بيرتازو، حيث جرى تحديد موقعه من الجو وإبلاغ ضباط دورية الريف المركزي بالإحداثيات، ليُعثر لاحقًا على جثمانه.

وكان بيرتازو يعمل في مدرسة “فلاينغ باروت كوردوبا” منذ 10 سنوات، ويحمل رخصة طيار تجاري، كما عمل لفترة في تشيلي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤولين سابقين.

وبحسب التقارير، وصل بيرتازو يوم السبت إلى مقر المدرسة في ضاحية كورونيل أولميدو بمدينة قرطبة، وشارك في رحلة تدريبية أولى سارت بشكل طبيعي، قبل أن تبدأ الرحلة الثانية مع روزاريو، التي كانت تحمل رخصة طيران لكنها لم تستكمل عدد ساعات الطيران الكافية لقيادة الطائرة بمفردها.

وخلال التحليق فوق منطقة توليدو الريفية، وقع الحادث الذي أدى إلى وفاة المدرب وفتح تحقيق رسمي لكشف ملابساته.