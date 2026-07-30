حصاد العالم.. كوارث دامية و«حرائق مدمّرة» وجرائم تهزّ عدة دول

شهدت الساعات الماضية سلسلة من الحوادث والتطورات المؤلمة حول العالم، تنوعت بين وفيات ناجمة عن كوارث طبيعية وحرائق غابات مدمرة، وجرائم عنف، إلى جانب مستجدات سياسية وأمنية لافتة، أبرزها وفاة لاعب بوتافوغو السابق تاسيو إثر انهيار جدار في البرازيل، ومصرع رجال إطفاء خلال مكافحة حرائق كريت، وإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.

مصرع لاعب بوتافوغو السابق تاسيو بعد انهيار جدار بسبب عاصفة في البرازيل

أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي وفاة لاعبه السابق تاسيو مايا دوس سانتوس عن عمر ناهز 41 عامًا، إثر انهيار جدار عليه بسبب رياح عاصفة في مدينة ريو دي جانيرو.

وأوضح النادي أن الحادث وقع بعدما تسببت رياح قوية في انهيار جدار أثناء وجود تاسيو في موقع عمله داخل قصر تاريخي يطل على أبرز معالم مدينة ريو دي جانيرو، من بينها جبل شوغرلوف وتمثال المسيح الفادي، ويستخدم لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات.

ويعد تاسيو أحد اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان نادي بوتافوغو خلال موسم 2015-2016، إذ خاض ست مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

كما خاض المهاجم البرازيلي تجربة احترافية مع نادي تسيسكا صوفيا البلغاري خلال موسم 2012-2013، وشارك في 13 مباراة، أحرز خلالها ستة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وشهدت مسيرة تاسيو الاحترافية، الممتدة بين عامي 2002 و2019، تنقله بين 27 ناديًا، معظمها في البرازيل، إلى جانب تجارب خارجية مع نادي تسيسكا صوفيا البلغاري ونادي ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، حيث سجل خمسة أهداف في 19 مباراة مع الأخير.

مصرع عنصرين من فرق الإطفاء أثناء مكافحة حريق غابات ضخم في جزيرة كريت اليونانية

لقي عنصران من فرق الإطفاء مصرعهما أثناء مشاركتهما في جهود إخماد حريق غابات اندلع جنوب مدينة ريثيمنو في جزيرة كريت جنوب اليونان، وفق ما أعلنت إدارة الإطفاء في الجزيرة.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن رجلي الإطفاء توفيا أثناء أداء واجبهما في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والبيئة الطبيعية، موضحة أنهما كانا ضمن الفرق التي تعمل في الخطوط الأمامية لمواجهة حريق واسع اندلع في المنطقة الجنوبية من ريثيمنو.

وأوضحت صحيفة “كريتاليف” أن الحريق اندلع في جنوب ريثيمنو، وأدى إلى محاصرة قرى كريا فريسي وميلامبيس وساختوريا التابعة لبلدية أغيوس فاسيليوس، مشيرة إلى أن رجلي الإطفاء حوصرا داخل دائرة النيران أثناء تنقلهما في مركبتهما.

وكان العنصران ضمن نحو 125 رجل إطفاء يشاركون في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع بعد ظهر الأربعاء، وسط ظروف ميدانية صعبة فرضتها طبيعة المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن الرياح القوية والظروف المناخية المحلية زادت من صعوبة مهمة فرق الإطفاء، كما حدت من قدرة الطائرات على الوصول إلى مواقع انتشار النيران والمساهمة في عمليات الإخماد.

وتشهد اليونان خلال فصل الصيف موجات متكررة من حرائق الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي، ما يدفع السلطات إلى رفع حالة التأهب وتعزيز جهود فرق الطوارئ لمواجهة انتشار النيران في المناطق الحرجية.

إنقاذ 29 شخصا قفزوا إلى البحر هربا من حرائق الغابات في جزيرة كريت اليونانية

أنقذت فرق خفر السواحل اليوناني 29 شخصا اضطروا إلى إلقاء أنفسهم في البحر هربا من حرائق الغابات التي اندلعت في جزيرة كريت، جنوب اليونان، وسط استمرار انتشار النيران وإجلاء مئات السكان والسياح من المناطق المتضررة.

وأفادت السلطات بمصرع ثلاثة من رجال الإطفاء أثناء مشاركتهم في جهود مكافحة الحرائق، حيث لقي اثنان منهم حتفهما بعد محاصرتهما بالنيران في منطقة ريثيمنو غرب الجزيرة، فيما توفي رجل إطفاء ثالث بعد العثور عليه فاقدا للوعي قرب مدينة غيثيو الساحلية جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز.

وتسببت الرياح العاصفة في تسريع انتشار النيران، ما دفع السلطات إلى إخلاء عدد من التجمعات السكنية، بينها قرية كريا-فريسي الجبلية. وذكر شهود عيان اندلاع عدة بؤر حريق في أنحاء الجزيرة، مشيرين إلى أن أكبر جبهة للنيران امتدت لنحو 15 كيلومترا.

كما سجلت حرائق أخرى في الجزر اليونانية باروس وليسبوس، إضافة إلى مدينة تريفيليا في البر الرئيسي لليونان.

بوليفيا تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق إيفو موراليس

أصدرت النيابة العامة في بوليفيا، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، متهمةً إياه بالتحريض على الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال شهري مايو ويونيو، والتي تسببت في اضطرابات واسعة ونقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية.

وقال النائب العام البوليفي روجر مارياكا إن مذكرة الاعتقال جاءت في إطار تحقيقات تتعلق بعشرات الحواجز التي أُقيمت على الطرق خلال الاحتجاجات، والتي عطلت حركة النقل والإمدادات في أنحاء مختلفة من البلاد.

وبحسب السلطات، بدأت الاحتجاجات بمطالب رفعها عمال ومجتمعات من السكان الأصليين احتجاجًا على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ عقود، قبل أن تتوسع لتشمل المطالبة باستقالة الرئيس البوليفي روبرتو باز، الذي اتهم موراليس بالوقوف وراء تأجيج التظاهرات.

وأوضح مارياكا أن التحقيق انطلق بعد شكوى تضمنت اتهامات بـ”التمرد المسلح” و”الإرهاب”، تقدمت بها مجموعة يمينية تضم قيادات مدنية ورجال أعمال، ثم حظيت بدعم من الحكومة.

ويختبئ الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وهو أول رئيس من السكان الأصليين في تاريخ البلاد، في معقله السياسي بمنطقة تشاباري، هربًا من ملاحقات قضائية تشمل أيضًا اتهامات بالاتجار بقاصر، وهي اتهامات ينفيها بشكل قاطع.

وسبق أن أعلن الرئيس البوليفي روبرتو باز عزمه تنفيذ عملية أمنية في معقل موراليس، دون تحديد موعد لتنفيذها، في إطار تحركات حكومية لفرض السيطرة على الأوضاع الأمنية.

وتمكنت الحكومة من احتواء جانب من الاضطرابات بعد إعلان حالة الطوارئ في يونيو، وهو الإجراء الذي أتاح نشر الجيش في عدد من المناطق وفرض حظر على التظاهرات، في محاولة لإعادة الاستقرار وفتح الطرق واستئناف حركة الإمدادات.

السلطات الأردنية تعتقل شخصًا بعد طعن فتاة حتى الموت وسط عمّان

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في منطقة وسط العاصمة الأردنية عمّان، مؤكدةً مباشرة التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيانٍ، إن بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات شرطة وسط عمّان يفيد بوجود جثة فتاة ملقاة على الأرض في المنطقة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع للكشف عن ملابسات الحادثة.

وأضافت: “بعد وصول الفرق الأمنية إلى المكان، تبين أن الفتاة تعرضت للطعن، وتم نقل جثتها إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة بدقة”.

وأكدت المديرية: “تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني وضبطه، بالإضافة إلى ضبط أداة الجريمة التي استخدمها في ارتكاب هذا الفعل، وقد بدأت التحقيقات معه تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

ولم تكشف مديرية الأمن العام الأردنية، في بيانها، عن هوية الضحية أو المشتبه به، كما لم توضح الدوافع أو الملابسات التي أدت إلى وقوع الجريمة، مشيرةً إلى استمرار التحقيقات.

تنكر بزي نسائي وطعن طليقته 9 مرات.. إحالة أجنبي إلى المحكمة في روسيا

أعلنت لجنة التحقيق في جمهورية باشكورتوستان الروسية استكمال إجراءات التحقيق في قضية محاولة قتل عمد، متهمةً أجنبيًا يبلغ من العمر 50 عامًا بمحاولة قتل زوجته السابقة بعد تنكره بزي نسائي لإخفاء هويته.

وقالت لجنة التحقيق إن العلاقة بين الزوجين السابقين شهدت توترًا شديدًا عقب الانفصال، مشيرةً إلى أن المتهم عاد إلى روسيا في أبريل من العام الجاري بهدف تنفيذ الجريمة.

وأضافت اللجنة أن المتهم غيّر مظهره بالكامل لتجنب التعرف عليه، إذ ارتدى ملابس رياضية نسائية، ووضع شعرًا مستعارًا وقناعًا للوجه، قبل أن يترصد طليقته بالقرب من سيارتها في منطقة أوكتيابرسكي بمدينة أوفا.

وأوضحت أن المتهم باغت الضحية ووجه إليها تسع طعنات في الرقبة والصدر والوجه.

وأكدت لجنة التحقيق أن الضحية نجت من الهجوم بفضل مقاومتها للمهاجم، إلى جانب سرعة وصول فرق الإسعاف التي قدمت لها الرعاية الطبية العاجلة.

وأضافت أن المحققين وخبراء الأدلة الجنائية استعانوا بتسجيلات كاميرات المراقبة لتتبع تحركات المتهم، ما ساعد على تحديد مساره بعد تنفيذ الجريمة.

وذكرت اللجنة أن المتهم حاول الفرار من العدالة بالسفر إلى موسكو، ثم إلى مدينة سان بطرسبورغ تمهيدًا لمغادرة روسيا، إلا أن قوات إنفاذ القانون تمكنت من تعقبه وإلقاء القبض عليه قبل مغادرته البلاد.

وأكدت لجنة التحقيق إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة مرفقًا بلائحة الاتهام، تمهيدًا لبدء الإجراءات القضائية والنظر في القضية.