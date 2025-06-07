حصار أمني محكم في طرابلس.. ضبط مطلوبين وأسلحة ومركبات مسروقة

نفذ قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس سلسلة من الضبطيات الأمنية الهامة خلال الفترة من 16 إلى 31، في إطار جهود تعزيز الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت هذه العمليات عن:

🔻 ضبط 6 مركبات مسروقة أو مطلوبة، بعد عمليات تحرٍ دقيق وتعاون مع الأجهزة المختصة.

🔻 إيقاف 30 شخصًا مشتبهًا بهم في قضايا جنائية مختلفة، وجاري التحقيق معهم من الجهات المختصة.

🔻 القبض على 3 أشخاص مطلوبين للعدالة في قضايا متعلقة بالأمن العام.

🔻 مصادرة مركبات بلوحات مزورة تُستخدم لأغراض مشبوهة، وعددها 6 مركبات.

🔻 ضبط ذخيرة عدد 2 لسلاح “آر بي جي” كانت بحوزة عناصر مشتبه بها، في عملية نوعية نُفذت بدقة.

🔻 تسليم عدد 1 من المركبات المخالفة للحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس، عبر قسم الإعلام الأمني، أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ الخطة الأمنية لتعزيز الاستقرار ومواجهة الأنشطة الإجرامية بمختلف أنواعها.

وتعهدت المديرية بمواصلة حملات التفتيش والملاحقة، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة دعمًا للأمن والاستقرار.

قوة المهام الخاصة تضبط عددًا من المركبات والأشخاص المطلوبين في طرابلس

نفذت قوة المهام الخاصة التابعة لمديرية أمن طرابلس عددًا من المهام الأمنية خلال الفترة من 1 إلى 31 مايو، أسفرت عن ضبط مجموعة من المركبات والأشخاص المطلوبين.

ووفقًا لتقرير قسم الإعلام الأمني، تمكنت القوة من:

ضبط 5 مركبات مسروقة

ضبط مركبة تحملان وثائق مزورة

ضبط 4 مركبات تم تعديل بيانات تسجيلها (ازدواجية في التسجيل)

ضبط عدد 5 مركبات يقودها أجانب بطريقة غير قانونية

ضبط 15 شخصًا مطلوبين في قضايا مختلفة

ضبط عدد 2 من المركبات المطلوبة للعدالة

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة، وتأكيدًا على استمرار الحملات الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط المخالفات بمختلف أنواعها.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أنها ماضية في تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية بشأن فرض القانون والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.