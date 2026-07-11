حصار ودمار في غزة.. «تجريف واستيطان» إسرائيلي في الضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة، الجمعة والسبت، تطورات جديدة مرتبطة بالعمليات الإسرائيلية، شملت تجريف أراضٍ زراعية في الأغوار الشمالية، وقطع مصادر مياه، إلى جانب تحذيرات من انهيار خدمات الإسعاف والنقل في قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يقتلع مئات الأشجار ويقطع المياه عن آلاف الدونمات

قالت منظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو” الحقوقية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتلع أكثر من 300 شجرة زيتون وعنب، وقطع خطوط مياه تغذي نحو 45 ألف دونم من الأراضي الزراعية في سهل البقيعة شرقي قرية عاطوف بمحافظة طوباس في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن الاعتداء جاء ضمن أعمال تجريف تهدف إلى شق طريق عسكرية وإقامة جدار، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتلحق أضرارًا بالمزارعين ومصادر المياه والموارد الزراعية في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق تقرير نصف سنوي صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 3488 اعتداءً في الضفة الغربية.

وشملت هذه الاعتداءات، بحسب الهيئة، مهاجمة قرى فلسطينية، وإحراق منازل ومركبات، وإطلاق النار على مواطنين، والاستيلاء على أراضٍ، وإنشاء بؤر استيطانية.

كما أفادت الهيئة بأن المستوطنين اقتلعوا وأتلفوا خلال الفترة نفسها 23 ألفًا و145 شجرة، بينها 11 ألفًا و383 شجرة زيتون، فيما أسفرت الاعتداءات عن مقتل 17 فلسطينيًا.

حصيلة شهداء غزة تتجاوز 73 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023 إلى 73 ألفًا و221 شهيدًا.

وقالت الوزارة في بيان إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية ستة شهداء جدد، إضافة إلى شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إلى جانب 28 مصابًا.

وأضافت أن الإحصائية التراكمية تضمنت إضافة 96 شهيدًا بعد اكتمال بياناتهم ومصادقة لجنة اعتماد الشهداء عليها منذ بداية يونيو.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025 بلغت ألفًا و98 شهيدًا، و3535 مصابًا.

وبذلك ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 73 ألفًا و221 شهيدًا، و173 ألفًا و643 مصابًا، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن الحرب خلفت دمارًا واسعًا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

صحة غزة تحذر من توقف الإسعاف والنقل

حذرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف، بسبب تهالك المركبات واستمرار منع إدخال الإطارات وقطع الغيار إلى القطاع.

وقالت الوزارة إن ما تبقى من مركبات خدمات النقل والإسعاف “لم تعد صالحة لتلبية الاحتياج اليومي”، بسبب تراكم الأعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار اللازمة للصيانة.

وأضافت أن استمرار إسرائيل في منع إدخال الإطارات وقطع الغيار يهدد بوصول منظومة النقل إلى حالة من الشلل الكامل.

وأوضحت الوزارة أن الحافلات التابعة لشركات النقل المتعاقدة معها تعمل في ظروف فنية وميكانيكية صعبة، مع توقف أعمال الصيانة الدورية منذ أشهر نتيجة نقص المستلزمات.

وحذرت من أن توقف خدمات النقل سيؤثر على وصول الطواقم الطبية والمرضى إلى أماكن تلقي الرعاية الصحية.

وكانت الوزارة حذرت في أبريل من تدهور يهدد استمرارية عمل القطاع الصحي في غزة، خصوصًا خدمات الإسعاف والطوارئ والنقل، بسبب النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار.

وأكدت أن استمرار منع إدخال الإطارات والزيوت وقطع الغيار يعرقل صيانة مركبات الإسعاف والنقل، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية داخل القطاع.