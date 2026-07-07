حصار وقصف وجرائم حرب.. تحذير عربي بشأن «مدينة الأبيض» في السودان

حذرت جامعة الدول العربية من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مؤكدة أن استمرار العمليات العسكرية واستهداف المناطق المدنية يهددان بدفع المدينة نحو كارثة واسعة.

وقالت الجامعة العربية في بيان إن أكثر من نصف مليون مدني، بينهم عشرات الآلاف من النازحين، يواجهون ظروفًا صعبة نتيجة الحصار والقصف المتواصل بالطائرات المسيّرة، الذي طال أسواقًا ومدارس ومستشفيات ومرافق للمياه والكهرباء، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان وتهديد الخدمات الأساسية.

وأضاف البيان أن استمرار الحشد العسكري حول المدينة واستهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية يثير مخاوف من تكرار الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر، رغم التحذيرات الدولية المتكررة من احتمال وقوع انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت الجامعة العربية إلى تكثيف التحركات الإقليمية والدولية المنسقة لمنع تدهور الأوضاع، ووقف أي إجراءات من شأنها إطالة أمد النزاع، مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

وأكدت الجامعة استمرار دعم المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الحرب عبر الآلية الخماسية التي تضم الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد”، استنادًا إلى إعلان جدة لعام 2023، بهدف حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الطريق أمام حوار سوداني شامل.

وفي السياق نفسه، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقترحًا يدين تصاعد العنف في مدينة الأبيض، وأمر بإجراء تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات والتجاوزات، محذرًا من خطر وقوع “فظائع واسعة النطاق”.

كما دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قوات الدعم السريع إلى وقف الهجوم على مدينة الأبيض، مؤكدة أن المدنيين في السودان تعرضوا بالفعل لانتهاكات خطيرة، ومشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة الأزمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أبريل 2023، بعد اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، وسط جهود وساطة عربية وأفريقية ودولية لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.