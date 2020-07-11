حصر الأضرار بالمؤسسات التعليمية جراء العدوان على العاصمة

ناقش وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، جملة من الموضوعات المتعلقة بحصر الأضرار بالمؤسسات التعليمية جراء العدوان على العاصمة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، مع رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور عادل الزنداح، ومدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح.

وأفاد المكبت الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش الموضوعات المتعلقة بحصر الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية الواقعة في المناطق المحررة بالعاصمة والمناطق المجاورة لها جراء العدوان على العاصمة.

وشدّد الوكيل على ضرورة إنجاح الخطة الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة لإعادة إعمار المؤسسات التعليمية المتضررة.

كما طالب وكيل الوزارة الجهات المعنية بحصر الأضرار وإعداد المقايسات الفنية اللازمة بمراحل التعليم المختلفة العام والجامعي والتقني والفني، بضرورة إنجاز أعمال الحصر بشكل دقيق وتفصيلها حسب المبنى والمنطقة ونوع الصيانة المطلوبة “شاملة أو خفيفة” والقيمة المالية اللازمة، وإرفاقها بصور فوتوغرافية توضح تلك الأضرار. هذا وتم الاتفاق على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة وإدارة الجامعات وهيئة التعليم التقني ومصلحة المرافق التعليمية للعمل على إعداد تقرير موحد حول المؤسسات التعليمية المتضررة بمختلف مراحل التعليم، وأن تتولى المصلحة مهمة الأشراف على إعداد التقرير وإخراجه في شكله النهائي.