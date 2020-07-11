حصر الأضرار بالمؤسسات التعليمية جراء العدوان على العاصمة

ناقش وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، جملة من الموضوعات المتعلقة بحصر الأضرار بالمؤسسات التعليمية جراء العدوان على العاصمة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، مع رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور عادل الزنداح، ومدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح.
وأفاد المكبت الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش الموضوعات المتعلقة بحصر الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية الواقعة في المناطق المحررة بالعاصمة والمناطق المجاورة لها جراء العدوان على العاصمة.
وشدّد الوكيل على ضرورة إنجاح الخطة الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة لإعادة إعمار المؤسسات التعليمية المتضررة.
كما طالب وكيل الوزارة الجهات المعنية بحصر الأضرار وإعداد المقايسات الفنية اللازمة بمراحل التعليم المختلفة العام والجامعي والتقني والفني، بضرورة إنجاز أعمال الحصر بشكل دقيق وتفصيلها حسب المبنى والمنطقة ونوع الصيانة المطلوبة “شاملة أو خفيفة” والقيمة المالية اللازمة، وإرفاقها بصور فوتوغرافية توضح تلك الأضرار.
هذا وتم الاتفاق على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة وإدارة الجامعات وهيئة التعليم التقني ومصلحة المرافق التعليمية للعمل على إعداد تقرير موحد حول المؤسسات التعليمية المتضررة بمختلف مراحل التعليم، وأن تتولى المصلحة مهمة الأشراف على إعداد التقرير وإخراجه في شكله النهائي.
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