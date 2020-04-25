عربي ودولي

حصيلة إصابات فيروس كورونا تقترب من 2,8 مليون في العالم

عين ليبيا | نُشر السبت، 25 أبريل 2020 - 09:41
حجم الخط
طباعة
عربي ودولي
تسجيل أكثر من 82 ألف أصابة بفيروس كورونا عالميا [انترنت]

أفادت البيانات الأخيرة التي نشرتها جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، بتسجيل أكثر من 82 ألف أصابة بفيروس كورونا عالميا، لتتجاوز بذلك الحصيلة مليونين و790 ألف حالة.

وشهد معدل الإصابات اليومية ارتفاعا طفيفا، بالمقارنة مع نحو 80,3 ألف حالة في اليوم السابق.

وأضافت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع مستجدات كورونا في العالم، أن إجمالي الوفيات بلغ 195920، في حين تماثل للشفاء 781382 مريضا.

محتوى ذو صلة
تشكيل لجنة رباعية لإعادة الليبيين العالقين في الخارج

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع 890,5 ألف حالة، تليها إسبانبا (219,8 ألف) وإيطاليا (193 ألفا) وفرنسا (159,5 ألف) وألمانيا (154.5 ألف).

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق