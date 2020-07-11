حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ«12» مليون حالة

يواصل فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” تفشيه عبر العالم وسجل أرقاما قياسية، حيث تجاوز عدد الإصابات، 12 مليون حالة.

ووفق أحدث إحصاءات وكالة رويترز، “أن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم تجاوز 12 مليون حالة، فيما يمثل علامة فارقة أخرى في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 555 ألف شخص خلال 7 أشهر.

وسجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا، الجمعة، مع ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بواقع 228102 حالة خلال 24 ساعة.

وواصلت أميركا تصدر البلدان الأكثر عددا في الإصابات، إذ سجلت حتى الآن3291261 إصابة، و136645 حالة وفاة.

ويشهد العالم في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية، سجلت المانيا، حسبما ورد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية عدد الإصابات بالبلاد منذ تفشي الفيروس فيها 198556، وفي البرازيل1,800,827 حالة إصابة، أم الهندسجلت 822,570 حالة، وناتي روسيا برقم 713,936 ألف حالة.

وأكثر الدول العربية تأثرًا بفيروس كورونا

جاءت المملكة العربية السعودية في صدارة قائمة أكثر الدول العربية تأثرًا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من حيث الإصابات بإجمالي 226,486 حالة إصابة، ويليها في المركز الثاني قطر بـ 102,630 حالات، وجاءت مصر في المركز الثالث بـ 80,235 حالة، ويليها العراق بـ 72,460 حالة، وتختتم القائمة الإمارات العربية المتحدة بـ 54,050 حالة إصابة.