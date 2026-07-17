حصيلة جديدة للضربات الأمريكية على إيران.. عشرات القتلى ومئات المصابين

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 38 شخصًا وإصابة أكثر من 400 آخرين جراء الضربات الأمريكية المتواصلة على إيران منذ 22 يونيو، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور إن عدد المصابين جراء الهجمات الأمريكية تجاوز 400 شخص حتى الساعة 06:30 صباحًا، فيما بلغ عدد القتلى 38 شخصًا.

وأوضح كرمانبور أن الحصيلة تشمل مقتل 3 نساء وإصابة 22 امرأة، إضافة إلى مقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين من القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوقوع 8 قتلى و20 مصابًا خلال الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية خلال الليلة الماضية، وفق ما نقلته الوكالة عن مصادرها.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، بعد تنفيذ القوات الأمريكية سلسلة ضربات ضد مواقع داخل إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إن عملياتها جاءت ردًا على ما وصفته بـ”أعمال إيرانية ضد سفن تجارية تعبر مضيق هرمز”، في حين ردت إيران بتنفيذ هجمات استهدفت قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط.

وتشهد المنطقة منذ أسابيع تصعيدًا متزايدًا بين الجانبين، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهة وتأثيرها على أمن المنطقة والملاحة الدولية.

ويرتبط التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بالخلافات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالوجود الأمريكي في المنطقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وأدت العمليات العسكرية المتبادلة إلى سقوط ضحايا وإثارة مخاوف دولية من امتداد المواجهة إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية بين الطرفين.