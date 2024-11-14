حصيلة جديدة للمصابين ببكتيريا «ماكدونالدز» في أمريكا

قال مسؤولون صحيون، إن “ما لا يقل عن 104 أشخاص بالتسمم الغذائي، أصيب بسبب بكتيريا (إي. كولاي)، وتم إدخال 34 منهم إلى المستشفى، وذلك نتيجة لتناول بصل موضوع على “همبرغر” من “ماكدونالدز”.

وحسب تحديث من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، “تم تسجيل الحالات في 14 ولاية أمريكية، وتوفي شخص واحد في ولاية كولورادو، بينما تطورت لدى 4 أشخاص مضاعفات مرضية مهددة للحياة تتعلق بالكلى”.

وبحسب المركز، “تم تسجيل الحالات بين 12 سبتمبر و21 أكتوبر، مع أكبر عدد من الحالات في كولورادو (30 حالة)، تليها ولاية مونتانا (19 حالة)، ونبراسكا (13 حالة)، ونيو مكسيكو (10 حالات)، إضافة إلى حالات في ولايات أخرى مثل ميزوري ويوتا ووايومنغ وكانساس وميشيغان وكارولينا الشمالية وأوريغون وواشنطن وويسكونسن”.

وفي اكتوبر الفائت، توفي شخص وأصيب العشرات بعدوى “بكتيريا” مرتبطة بشطائر شركة “ماكدونالدز” في 10 ولايات أمريكية.