حصيلة صادمة لضحايا زلزال ميانمار.. المأساة تكشف المعجزات

تجاوز عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار مؤخرا 2700 شخص.

ونقل التلفزيون الصيني عن رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ، قوله: “حتى الآن، أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب ميانمار في 28 مارس عن مقتل 2719 شخصا وإصابة 4521 وفقدان 441 آخرين”، وأضاف: “من المحتمل أن يتجاوز عدد القتلى 3 آلاف شخص”.

وفي وقت سابق، أكدت ما جيا سفيرة الصين في عاصمة ميانمار مدينة نايبيداو، “مقتل 3 مواطنين صينيين على الأقل جراء الكارثة الطبيعية، بينما أصيب 14 آخرون”.

معجزة تحت الأنقاض.. إنقاذ امرأة حامل بعد 60 ساعة من الزلزال

انتشل رجال الإنقاذ في مدينة ماندالاي، المنكوبة بالزلزال في ميانمار، امرأة حاملا بأعجوبة من تحت الأنقاض بعد ثلاثة أيام من الكارثة.

وأظهرت لقطات مذهلة “اللحظة التي تسلق فيها رجال الإنقاذ كومة من الحطام وأقاموا نظام بكرة معقدا، قبل أن يزيلوا آخر قطع الأنقاض ليصلوا إلى الضحية الحامل العالقة داخل بقايا شقة”.

وجاء هذا الإنجاز “بعد ساعات فقط من إنقاذ امرأة حامل أخرى في موقع ثانٍ بمدينة ماندالاي خلال الليل”.

وصول طائرتي إنقاذ روسيتين إضافيتين إلى ميانمار

وصلت طائرتا “إيل-76” إضافيتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية إلى ميانمار تحملان فرق إنقاذ وأطباء ومسعفين للمشاركة بإزالة آثار الزلزال، في أكبر فريق إنقاذ يصل إلى ميانمار.

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن “عدد رجال الإنقاذ الروس في ميانمار بلغ 264 فردا، مزودين بأحدث المعدات والأجهزة، ترافقهم الكلاب البوليسية المدربة”.

الإمارات ترسل فريقا إغاثيا إلى ميانمار

أعلنت الإمارات “أنها أرسلت فريقا متخصصا في البحث والإنقاذ إلى ميانمار للمساعدة في جهود الإغاثة بعد الزلزال في البلد المذكور”.

وبحسب وكالة “وام”، “يتكون الفريق من عناصر من شرطة أبوظبي والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة، وسيعمل على دعم عمليات البحث عن الناجين وتقديم المساعدة للمتضررين”.

وكانت “تعرضت ميانمار الأسبوع الماضي، لزلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، حيث شعرت به 5 دول مجاورة”.