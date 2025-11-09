حصيلة كارثية لإعصار «تينو» في الفلبين.. 224 قتيلاً و109 مفقودين

ارتفع عدد ضحايا الإعصار تينو الذي اجتاح جزر فيساياس وسط الفلبين إلى 224 قتيلاً، بينما لا يزال 109 أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها الأحد، في حصيلة مأساوية تعكس حجم الكارثة التي تضرب البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع واحد فقط.

وأكد المجلس أن الإعصار خلف 526 مصاباً، معظمهم في جزيرة سيبو، مشيراً إلى أن الأرقام ما زالت أولية وقيد التحقق الميداني.

وأوضح أن تينو ألحق أضراراً جسيمة بأكثر من 946 ألف أسرة، أي ما يعادل أكثر من 3.3 مليون شخص في 7269 قرية ضمن 8 مناطق من أنحاء الفلبين، حيث دُمرت آلاف المنازل والبنى التحتية وتقطعت شبكات الكهرباء والاتصالات في مناطق واسعة.

وتزامنت عمليات الإنقاذ والإغاثة مع أزمة جديدة إذ يواصل إعصار فونغ وونغ ضرب السواحل الشرقية للفلبين بقوة مدمرة، ترافقها رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومتراً في الساعة وأمطار غزيرة تجاوزت 200 ملم في بعض المناطق، ما يهدد بفيضانات وانزلاقات أرضية كارثية.

وأفادت السلطات بأن امرأة لقيت حتفها جراء الفيضانات، فيما اضطر أكثر من 1.2 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم نحو مراكز الإيواء المؤقتة، بينما أغلقت المدارس والدوائر الحكومية في عدة مناطق، بينها العاصمة مانيلا، وألغيت نحو 300 رحلة جوية داخلية ودولية مع تعليق حركة النقل البحري.

ويخشى المراقبون من تفاقم الوضع الإنساني مع تعاقب الإعصارين تينو وفونغ وونغ خلال فترة وجيزة، مما يرهق قدرات البلاد على الاستجابة السريعة ويمهد لكارثة بيئية واجتماعية طويلة الأمد.

وتُعد الفلبين من أكثر الدول تعرضاً للأعاصير في العالم، إذ يضربها سنوياً نحو 20 إعصاراً استوائياً، تتأثر بها غالباً المجتمعات الفقيرة القاطنة في الجزر المنخفضة والمناطق الساحلية. وتشير الدراسات إلى أن ظاهرة التغير المناخي تسهم في زيادة شدة وتكرار هذه العواصف، مع ارتفاع حرارة المحيطات وزيادة الرطوبة في الغلاف الجوي.

ويُذكر أن إعصار كالمايغي، الذي ضرب الفلبين قبل أسابيع، أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً، ليكون الأعنف هذا العام قبل أن يأتي فونغ وونغ ويعمّق جراح الأرخبيل الآسيوي في واحدة من أسوأ مواسم الأعاصير التي عرفتها البلاد خلال العقد الأخير.