حصيلة كورونا.. 800 وفاة جديدة في أمريكا

يستمر وباء فيروس كورنا في حصد المزيد من الضحايا في مختلف بلدان العالم، وما تزال الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في عدد الضحايا، حيث سجلت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، 819 حالة وفاة جراء الفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 111.750 وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية اليوم في الولايات المتحدة أرواح 111.751 شخصا من أصل 1.973.803 مصابين، وتماثل للشفاء رسميا حوالي 518 ألف مصاب.

وتعد البرازيل ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة كما توفي 38406 أشخاص وهو ثالث أعلى عدد وفيات في العالم، وسجلت البلاد حتى الآن 739503 إصابة بفيروس كورونا.