حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل

سجلت السلطات الصحة الإسرائيلية، خلال اليوم الأخير، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بواقع 5 وفيات و400 إصابة جديدة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة إلى 22800، بينها 314 حالة وفاة و5614 حالة نشطة، و46 مصابا بكورونا في حالة خطرة، 28 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن جميع المتوفين الجدد جراء الجائحة فوق سن الـ80.

وعاد معدل الإصابات الجديدة بكورونا في إسرائيل في الآونة الأخيرة على خلفية تخفيف السلطات القيود المفروضة، إلى مستوى 400-500 حالة يوميا، لأول مرة منذ أوائل أبريل الماضي.

وحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت في إسرائيل خلال الأسبوع الجاري 2135 إصابة مؤكدة بكورونا، ما يتجاوز إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في شهر مايو الماضي كله.