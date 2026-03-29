حصيلة 29 يوماً.. إيران تشن هجمات مكثفة على 7 دول عربية

خلال 29 يوما، شنت إيران سلسلة هجمات مكثفة على سبع دول عربية، أغلبها خليجية، مستخدمة 5411 صاروخا وطائرات مسيّرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين، وفق رصد أجرته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى مساء السبت الساعة 21:13 ت.غ.

وتبدأ الهجمات الإيرانية في 28 فبراير الماضي، وتستمر على مدى الأسابيع الماضية، في إطار ما تصفه طهران برد على عدوان أمريكي إسرائيلي مستمر، مؤكدة أنها تستهدف قواعد ومصالح أمريكية.

غير أن بعض هذه العمليات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمبانٍ مدنية، بينها مطارات وموانئ ومرافق مختلفة، بحسب بيانات الدفاعات الجوية والجيش في الدول المستهدفة.

واحتلت الإمارات صدارة الدول الأكثر تعرضا للهجمات، تليها الكويت، ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، فيما كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافا.

وأشار أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في تصريحات متلفزة في 26 مارس، إلى أن الهجمات الإيرانية على دول الخليج تمثل 85% من إجمالي الصواريخ التي أطلقتها إيران خلال هذه الحرب، بينما وُجه 15% إلى إسرائيل.

الإمارات: 413 صاروخا و1872 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض 398 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا كروز، إضافة إلى 1872 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

الكويت: 319 صاروخا و647 مسيرة

رصدت الأناضول حصيلة تصدت لها قوات الكويت على النحو التالي:

28 مارس: 15 مسيرة

27 مارس: 4 صواريخ باليستية وصاروخ كروز و7 مسيرات

26 مارس: 6 صواريخ ومسيرة

25 مارس: 20 صاروخا باليستيا، 15 مسيرة وطائرة درون

24 مارس: 17 صاروخا و13 مسيرة

23 مارس: صاروخ واحد

22 مارس: 7 مسيرات

21 مارس: 9 صواريخ و4 مسيرات

20 مارس: صاروخ و25 مسيرة

19 مارس: 18 مسيرة

18 مارس: صواريخ و23 مسيرة

17 مارس: صاروخان و13 مسيرة

16 مارس: 6 مسيرات

15 مارس: 14 مسيرة

14 مارس: 11 مسيرة

13 مارس: صاروخ ومسيّرة

12 مارس: 5 صواريخ باليستية و9 مسيرات

11 مارس: صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة

10 مارس: إجمالي 237 صاروخا باليستيا و445 مسيرة منذ بداية الهجمات، إضافة إلى اعتراض 11 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين

البحرين: 174 صاروخا و362 مسيرة

أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض ودحر 174 صاروخا و385 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية.

قطر: 206 صواريخ و90 مسيرة وطائرتان مقاتلتان

رصدت الأناضول حصيلة الهجمات على النحو التالي:

28 مارس: عدد من المسيرات

19 مارس: هجوم صاروخي على منطقة رأس لفان الصناعية

18 مارس: 7 صواريخ باليستية

17 مارس: 9 صواريخ باليستية وعدد من المسيرات

16 مارس: 14 صاروخا باليستيا وعدد من المسيرات

15 مارس: عدد من المسيرات

14 مارس: 4 صواريخ باليستية وعدد من المسيرات

12 مارس: 2 صاروخ باليستيان وصاروخ كروز وطائرات مسيرة

11 مارس: 9 صواريخ باليستية وعدد من المسيرات

10 مارس: هجومان صاروحيان، أحدهما بـ5 صواريخ باليستية

9 مارس: 17 صاروخا باليستيا و6 طائرات مسيرة

8 مارس: 10 صواريخ باليستية وصاروخ كروز

6 مارس: 10 مسيرات

5 مارس: 14 صاروخا باليستيا و14 مسيرة وصاروخ كروز

4 مارس: إجمالي 101 صاروخ باليستي و3 صواريخ كروز و39 مسيرة، وهجوم بمقاتلتين من طراز “سوخوي-24”

السعودية: 51 صاروخا و996 مسيرة

وفق رصد الأناضول وبيانات وزارة الدفاع والخارجية:

28 مارس: 5 مسيرات

27 مارس: 7 صواريخ باليستية و26 مسيرة

26 مارس: 39 مسيرة

25 مارس: صاروخ باليستي و38 مسيرة

24 مارس: 35 مسيرة

23 مارس: صاروخان باليستيان و12 مسيرة

22 مارس: 3 صواريخ باليستية و23 مسيرة

21 مارس: 11 مسيرة

20 مارس: 36 مسيرة

19 مارس: 36 مسيرة

18 مارس: 12 صاروخا باليستيا و30 مسيرة

17 مارس: صاروخ باليستي و24 مسيرة

16 مارس: 92 مسيرة

15 مارس: 30 مسيرة

14 مارس: 6 صواريخ باليستية و17 مسيرة

13 مارس: صاروخ باليستي و56 مسيرة

12 مارس: 5 صواريخ باليستية و53 مسيرة

11 مارس: 3 صواريخ باليستية و28 مسيرة

10 مارس: صاروخ باليستي و7 مسيرات

9 مارس: صاروخان باليستيان و23 مسيرة

8 مارس: صاروخ باليستي و35 مسيرة

7 مارس: 3 صواريخ باليستية و23 مسيرة

5 مارس: 3 صواريخ كروز و4 مسيرات

4 مارس: مسيرة واحدة

3 مارس: 10 مسيرات

2 مارس: مسيرتان

28 فبراير: هجوم إيراني على منطقتين بينها العاصمة الرياض

الأردن: 262 صاروخا ومسيرة

وفق بيانات الجيش الأردني:

28 مارس: 22 صاروخا خلال أسبوع

21 مارس: 36 صاروخا وطائرة مسيرة (14 صاروخا و21 مسيرة) خلال أسبوع

14 مارس: 85 صاروخا ومسيرة

7 مارس: 119 صاروخا ومسيرة

سلطنة عُمان: 19 مسيرة

رصدت وكالة الأنباء العمانية الهجمات على النحو التالي:

28 مارس: مسيرتان

13 مارس: مسيرتان

12 مارس: مسيرة واحدة

11 مارس: 3 مسيرات، وأسقطت الدفاعات عدة مسيرات أخرى

3 مارس: 3 مسيرات، مع استهداف ثان بعدد من المسيّرات

1 مارس: مسيرتان