حصيلة 5 أشهر.. إسعاف الكفرة ينقذ الأرواح ويتحدى المسافات

أصدر فرع جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة تقريره الإحصائي حول الخدمات التي قدمها خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، والتي تعكس حجم الجهود المبذولة في الظروف الصعبة والمسافات الطويلة التي تعمل فيها الفرق الطبية الميدانية.

وجاءت الإحصائية على النحو التالي:

202 حالة مرضية تم نقلها داخل المدينة، بينها حالات طارئة من المنازل والمزارع، وأخرى بين المستشفيات، وعلى مدار الساعة.

153 حالة نُقلت إلى المطار لتلقي العلاج خارج المدينة، باستخدام الطائرة العسكرية، من بينها حالات على أجهزة التنفس الصناعي نقلت بواسطة الإسعاف الطائر.

20 حالة تم نقلها برًا لمسافات تفوق 1000 كيلومتر ذهاباً، عبر طرق صحراوية متهالكة.

75 حالة نتيجة حوادث سير، بعضها وقع على بعد 200 إلى 300 كلم من مركز المدينة، حيث قُدمت لها الإسعافات الأولية في موقع الحادث.

68 حالة وفاة نُقلت من المستشفى إلى المقابر.

109 جثث تم انتشالها، بعضها نتيجة حوادث سير، والبعض الآخر لمهاجرين أو نازحين تائهين في الصحراء.

102 عملية إنقاذ لنازحين في عمق الصحراء، لمسافات تصل إلى 300 كلم.

15 مشاركة ميدانية في تمركزات ونشاطات رياضية داخل المدينة.

وأكد الجهاز في ختام التقرير، أن فرق الإسعاف والطوارئ تواصل العمل على مدار الساعة، حتى خلال العطل الرسمية، تحسباً لأي طارئ، وذلك في ظل ظروف عمل استثنائية تتطلب جهداً مضاعفاً وإصراراً على أداء الواجب الإنساني والوطني.