حضور دولي واسع.. انطلاق «أيام طرابلس الإعلامية 2025»

أعلنت اللجنة المنظمة لـ“أيام طرابلس الإعلامية 2025” انطلاق فعاليات الملتقى اليوم في العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المنظمين.

ويشهد اليوم الأول من “ملتقى ليبيا للإعلام” جلسات حوارية تضم إعلاميين وخبراء وصنّاع محتوى من ليبيا وخارجها، في إطار مسعى لفتح مساحة نقاشية حول مستقبل الإعلام المحلي وتطوير أدواته.

وذكرت الجهة المنظمة أن الجلسات تهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين بشأن تحديث المشهد الإعلامي وتوجيهه نحو مسار أكثر مهنية وابتكارًا، بما ينسجم مع تطلعات العاملين في القطاع والمجتمع الليبي بصورة أوسع.

وبالتزامن مع الملتقى، انطلق “معرض ليبيا للإعلام” بمشاركة منصات إعلامية محلية وعربية ودولية، إضافة إلى شركات تقنية ومؤسسات متخصصة في خدمات الإعلام والاتصال.

ويعرض المشاركون أحدث الحلول التقنية ويقدمون ورش عمل تدريبية تركّز على تطوير المهارات المهنية والإبداعية للعاملين في المجال، بما يسهم في رفع مستوى الاحترافية.

وقالت اللجنة إن هذه الفعاليات تمثل فرصة لإطلاق مسار جديد نحو تحديث بيئة الإعلام في ليبيا وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية، إلى جانب إتاحة فضاء لاكتساب المهارات والخبرات الحديثة.