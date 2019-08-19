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حضور رمزي لـ«سرقيوة» خلال جلسة النواب المنعقد في طرابلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 أغسطس 2019 - 20:32
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عقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الاثنين بمقره المؤقت، اجتماعه الأول بعد عيد الأضحى المُبارك.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمجلس، أن الاجتماع تركز على مناقشة ما تم بخصوص اللجان المُتخصصة والنوعية والتي شُكِّلت من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسات الماضية.

هذا وشهدت الجلسة حضور رمزي لعضو مجلس النواب سهام سرقيوة، حيث كانت مُغيبة بجسدها اضرة بروحها وصورتها، بحسب المكتب الإعلامي.

وأكد مجلس النواب رئاسة وأعضاء على ضرورة الإفصاح عن مصيرها والتشديد على إطلاق سراحها فوراً، والعمل على عودتها لذويها سالمة مُعافاة.

يُشار أن منظمة العفو الدولية، قالت في وقت سابق، إن المخاوف بدأت تتصاعد بشأن سلامة عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، بعد مُضي قرابة شهر على اختطافها من منزلها في بنغازي.

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وأوضحت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “ماجدالينا مغربي” في بيان رسمي، أن عملية الاختطاف الذي وصفتها بـ”المروع” لسرقيوة، توضح المخاطر الشديدة التي تواجه الناشطات اللاتي يقمن بنشاطهن علنًا في ليبيا.

وأشارت إلى أن اختطاف النائبة جاء عقابًا على تعبيرها السلمي عن آرائها وانتقادها لهجوم حفتر على طرابلس، بحسب البيان.

وأضافت أن الخاطفين كانوا يستقلون سيارات تابعة للشرطة العسكرية ببنغازي، أطفأوا إنارة الشوارع القريبة من بيتها قبل وصولهم بوقت قصير.

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عبدالحق عبدالجبار

كل واحد يدير مجلس نواب قدام حوشة …. و اذا لم تصلح الحكاية كل واحد يدير مجلس في داره … و مدخلاش في جاره

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46 دقيقة مضت
منصور بإذن الله

لقعادك تتوحم .

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5 دقيقة مضت
عبدالحق عبدالجبار

الرفس في البازين كويس بش ما يوجعش البطن

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4 ثانية مضت