حضور سعودي كبير ضمن ملتقى “ألوان السعودية” السابع

وجاء إعلان نتائج الصور والأفلام الفائزة في مسابقات الملتقى، بعد تلقي لجان ومحكمي الملتقى مئات الأعمال والصور والمقاطع للهواة والمحترفين من جميع أشكال التصوير التقليدي والعصري.

وقام الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتكريم الفائزين في مسابقة “ألوان السعودية” للتصوير والأفلام القصيرة هذا العام، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير بمحاورها الثلاثة، وقيمة كل منها مئة ألف ريال.

وتشرف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة، على الملتقى، ويحاول رئيسها الحالي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، تنمية القطاع، وجعله جاذبًا للسياح من داخل وخارج المملكة، وجلب إيرادات للاقتصاد المحلي، الذي يسير في خطة طويلة؛ لتنويع موارده، بعيدًا عن النفط.