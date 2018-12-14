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حضور سعودي كبير ضمن ملتقى “ألوان السعودية” السابع

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 ديسمبر 2018 - 03:22
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تهدف المسابقات إلى تشجيع المصورين وصناع الأفلام، على تصوير مقومات المملكة السياحية [إنترنت]
واصلت صور الكعبة المشرَّفة والصحراء والإبل، هيمنتها على جوائز النسخة السابعة من ملتقى “ألوان السعودية” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي افتتح أبوابه للزوار، اليوم الخميس.

وجاء إعلان نتائج الصور والأفلام الفائزة في مسابقات الملتقى، بعد تلقي لجان ومحكمي الملتقى مئات الأعمال والصور والمقاطع للهواة والمحترفين من جميع أشكال التصوير التقليدي والعصري.

وقام الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتكريم الفائزين في مسابقة “ألوان السعودية” للتصوير والأفلام القصيرة هذا العام، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير بمحاورها الثلاثة، وقيمة كل منها مئة ألف ريال.

وتشرف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة، على الملتقى، ويحاول رئيسها الحالي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، تنمية القطاع، وجعله جاذبًا للسياح من داخل وخارج المملكة، وجلب إيرادات للاقتصاد المحلي، الذي يسير في خطة طويلة؛ لتنويع موارده، بعيدًا عن النفط.

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