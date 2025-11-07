وفد شبابي ليبي يشارك بفعالية تحت شعار «العدالة للأفارقة» في إثيوبيا

شارك وفد شبابي ممثل عن دولة ليبيا، يضم عددًا من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية للشباب، في افتتاح فعاليات احتفالية “أفريقيا تحتفل 2025” التي انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار: “العدالة للأفارقة”.

وحضر الافتتاح عدد من القادة الأفارقة، والمدراء التنفيذيين، والسفراء، وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب وفود شبابية من مختلف أنحاء القارة، في مشهد يجسد وحدة وتنوع القارة الأفريقية واهتمامها بتمكين شبابها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الشباب على تعزيز حضور الشباب الليبي في المحافل القارية والدولية، وتوسيع آفاق التعاون مع نظرائهم من مختلف الدول الأفريقية، بما يسهم في بناء شراكات تنموية مستدامة وتوطيد أواصر التفاهم والتكامل بين شباب القارة.

وشهدت فعاليات الافتتاح عروضًا ثقافية وفنية عكست تنوع وغنى الهوية الأفريقية، بالإضافة إلى جلسات حوارية تناولت تمكين الشباب ودورهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلام الإقليمي.

وأكد أعضاء الوفد الليبي أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى، وإبراز دور الشباب الليبي في قيادة مستقبل القارة، وتعزيز صورة ليبيا كشريك فاعل في مسارات التنمية والتعاون الأفريقي.