حضور عربي مميز.. الكشف عن حكام «كأس العالم للأندية»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن “اختيار 12 حكما عربيا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الصيف المقبل”.

وبحسب الاتحاد، تم اختيار “أربعة حكام رئيسيين من الدول العربية لإدارة المباريات، وهم: عمر آل علي (الإمارات)، مصطفى غربال (الجزائر)، معتز إبراهيم (ليبيا)، سلمان فلاحي (قطر)”، كما وقع اختيار الفيفا على “أربعة حكام مساعدين من دول عربية مختلفة، وهم: رمزان النعيمي، وماجد الشمري (قطر)، ومقران غوراري، وعباس أكرم زرهوني (الجزائر)”.

ووفق بيان الاتحاد، فيما يتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد(VAR)، تم اختيار “أربعة حكام عرب للقيام بهذه المهام: محمود عاشور (مصر)، خميس المري (قطر)، حمزة الفارق (المغرب)، محمد عبيد خادم (الإمارات)”.

وقد أعلن الفيفا عن “قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة المباريات في البطولة التي ستُقام بين 14 يونيو و 13 يوليو في 12 ملعباً مختلفاً عبر الولايات المتحدة”، و”تم اختيار 117 حكما بواقع 35 حكما رئيسيا، 58 حكما مساعدا، و 24 حكما للفيديو من 41 اتحادا وطنيا، بعد عملية إعداد شاملة تضمنت حلقات دراسية مع حكام الفيفا من مختلف الاتحادات القارية”.

ابتكار تقني في البطولة:

بحسب الاتحاد، “سيتم استخدام كاميرات خاصة على أجسام الحكام أثناء المباريات، مع بث لقطات هذه الكاميرات عبر منصة “دازن” لجميع أنحاء العالم”.

كولينا يشيد بالمشاركة العربية:

وفي تعليق له، أكد بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة حكام الفيفا، “أن اختيار هؤلاء الحكام للمشاركة في النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية يعد “مصدر فخر واعتزاز” لهم، مشدداً على أهمية هذا الاختيار’.