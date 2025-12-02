حضور 80 دولة.. ليبيا تشارك بمنتدى حول «منع هدر الغذاء والمياه» في تركيا

شارك النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الزراعة والثروة الحيوانية حسين القطراني في أعمال المنتدى الوزاري الرفيع المستوى حول منع هدر الغذاء والمياه، الذي عُقد في مدينة إسطنبول، تحت رعاية أمِنة أردوغان زوجة الرئيس التركي، وبإشراف وزير الزراعة والغابات التركي ورئيس مؤسسة “صفر نفايات”.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور وفود وزارية رفيعة من نحو 80 دولة و36 منظمة دولية معنية بقضايا الغذاء والمياه والمناخ، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 1200 شخص.

وألقى الوفد الليبي كلمة أكدت أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدولية، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي للحد من الهدر وتحقيق أهداف الأمن الغذائي تحت شعار “لا للجوع، نعم للأمن الغذائي”.

وعلى هامش المنتدى، عقد القطراني اجتماعاً تشاورياً مع وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، حيث جرى بحث آفاق توسيع التعاون بين الوزارتين، وتفعيل المبادرات المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين.

وناقش الجانبان البنود التي تضمنها مقترح مذكرة التفاهم المقدمة من ليبيا عام 2022، وتشمل تبادل المعلومات، وتكثيف الزيارات الفنية، وتبادل الخبرات في مكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وتطوير نظم حماية الغابات، إضافة إلى الاستفادة من تقنيات البذور المحسّنة.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني لزيارة تركيا قريباً والاطلاع على البرامج والخطط الزراعية المعتمدة هناك، تمهيداً لوضع أسس تعاون مشترك يقود إلى توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين الوزارتين.