حظر الهواتف الذكية في المدارس.. مفتاح لتحسين التركيز والانضباط

أظهرت دراسة جديدة أجريت بتكليف من الحكومة الهولندية أن حظر الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى في المدارس أدى إلى تحسّن واضح في مستوى تركيز الطلاب، كما ساهم في تعزيز المناخ الاجتماعي داخل البيئة التعليمية.

الدراسة التي شملت 317 مدرسة ثانوية، أفادت بأن 75% من الطلاب لاحظوا تأثيراً إيجابياً مباشراً على قدرتهم على التركيز بعد تطبيق الحظر، فيما أشار ثلثا الطلاب تقريباً إلى تحسّن في العلاقات الاجتماعية داخل المدارس، وأفاد ثلث الطلاب بأن أداءهم الأكاديمي شهد تحسناً ملحوظاً.

وزيرة الدولة للتعليم الابتدائي والثانوي، مارييل بول، رحّبت بنتائج الدراسة قائلة: “إلهاء أقل، وانتباه أكثر للدرس، وطلاب أكثر اجتماعية.. عدم وجود المزيد من الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية له آثار إيجابية رائعة”.

ودخل الحظر حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، ويشمل المدارس الثانوية والابتدائية.

ففي المرحلة الابتدائية، كان تأثير الحظر محدوداً، نظراً لأن الطلاب عادةً لا يبدأون في إحضار الهواتف معهم إلا في السنوات الأخيرة من هذه المرحلة، استثناءات محدودة سُمح بها، مثل استخدام الأجهزة المتصلة لأغراض طبية (كأجهزة السمع المرتبطة بالهواتف المحمولة).

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الهولندية للحد من التشتت الرقمي في المدارس وتعزيز جودة التعليم من خلال إعادة الانتباه إلى المعلمين والمحتوى الدراسي، في ظل تصاعد القلق من تأثيرات الاستخدام المفرط للهواتف الذكية على الأداء الأكاديمي والصحة النفسية للطلاب.