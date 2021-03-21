حظر لمدة شهر في فرنسا.. و شوارع باريس شبه خالية من المارة

شوارع العاصمة الفرنسية باريس بدت شبه خالية من المارة، بسبب حظر التجول الذي اتخذته الحكومة لمواجهة الموجة الـ3 من تفشي فيروس كورونا.

وأمس السبت أعلنت الحكومة الفرنسية فرض حظر التجول لمدة شهر واحد في 16 منطقة من البلاد، بما في ذلك العاصمة باريس.

وظهرت شوارع باريس اليوم الأحد، شبه خالية من الناس، لامتثالهم لقرار حظر التجول.

وبموجب قرار الحظر، يحق للسكان التجول على بعد حوالي 10 كيلومترات من منازلهم، بشرط أن يكون لديهم وثيقة يحصلون عليها من موقع وزارة الداخلية، توضح سبب خروجهم إلى الشارع.

وسمحت السلطات الفرنسية بفتح المتاجر التي تبيع المستلزمات الضرورية فقط، الأمر الذي ساهم في التزام السكان منازلهم خلال فترة الحظر.وفقا لما ذكرت الأناضول.

وفي نفس السياق، يذكر أن فرنسا سجلت نحو 4 ملايين و252 ألف و22 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات 92 ألفا و167 حالة.