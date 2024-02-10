حظر مكالمات «الذكاء الاصطناعي» بسبب الاحتيال

أصدرت السلطات الأمريكية قرارا حظرت بموجبه المكالمات الآلية التي تُستخدم فيها أصوات مولدة بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار المساعي لمكافحة عمليات الاحتيال والتضليل التي تتيحها هذه التكنولوجيا.

وتضمّن بيان لرئيسة اللجنة الفيدرالية للاتصالات جيسيكا روزنوورسيل، أن جهات سيئة النية تستخدم أصواتاً أُنشِئت بواسطة الذكاء الاصطناعي في مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها لغايات مختلفة، من بينها ابتزاز أفراد وانتحال شخصيات مشاهير، وتضليل الناخبين. وحذّرت “المحتالين الذين يقفون وراء هذه المكالمات الهاتفية”.

وأوضحت اللجنة أن قرارها الذي يدخل حيّز التنفيذ على الفور، يجعل تقنيات استنساخ الصوت المستخدمة في هذه المكالمات الآلية المعروفة بالإنكليزية بـrobocalls غير قانونية، وتُعتبر احتيالا على المستهلكين.

وتسبب التطور الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام الفائت في إثارة مخاوف عدة دفعت إلى محاولات عدة لتنظيم استخدام هذه التقنية التي تتيح إنشاء محتويات (من نصوص وصور وأصوات) بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.

ولفتت الهيئة إلى أن “الزيادة في هذه الأنواع من المكالمات تسارعت في السنوات الأخيرة نظرا إلى أن هذه التكنولوجيا باتت تتيح خداع المستهلكين بمعلومات مضللة من خلال تقليد أصوات المشاهير والمرشحين السياسيين وأفراد الأسرة المقربين”.

وفي هذا السياق، برزت في هذا الإطار أخيرا اتصالات هاتفية مزورة استُخدِم فيها صوت الرئيس جو بايدن تُثني سكان ولاية نيوهامبشير عن التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ويجري التحقيق في “محاولة غير قانونية محتملة لتعطيل” التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن وقّع في تشرين الأول/أكتوبر الفائت مرسوما لتحسين تنظيم الذكاء الاصطناعي، من حيث تأثيره على الأمن والعدالة وعلى سوق العمل. ومن أبرز ما أوصى به النص تطوير أدوات لتسهيل رصد المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقالت جيسيكا روزنوورسيل الخميس إن “أدوات جديدة للقضاء على عمليات الاحتيال هذه وضمان حماية العامة من الاحتيال والمعلومات المضللة ستتوافر لدى المدعين العامين في الولايات من الآن فصاعدا”.