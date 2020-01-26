حفتر مستمر بحرق الهدنة ولا يريد وقف القتال

قصف حفتر العشوائي على المدنيين [ فيسبوك]

أفادت مصادر أمنية التي تواصل معها موقع « عين ليبيا » أن جميع المحاور جنوب العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات عنيقة راح ضحيتها مدنيين أمس السبت ،و أن قوات حفتر وطائراته الحربية المشبوها وقذائفه العشوائية خرقت التهدية المتفق عليها، وذلك بعد دخولها حيّز التنفيذ منذ الأيام الاولي بعد أعلان نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا .

وبحسب المصادر فإن قوات خليفة حفتر قصفت بالصواريخ على منطقة عرادة،وشرفة الملاحة، مما أسفر بإصابة ثلاثة مدنيين جراء سقوط قذيفة عشوائية أخرى على مقهى بمنطقة القاسي بالهضبة.

حيث أكد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي أونيس عبر وسائل الإعلام عن مقتل مواطن مغربي، وإصابة ثلاثة آخرين، نتيجة قصف مدفعي لمسلحي حفتر ، بقذيفة غراد استهدفت مسجدا في محيط مطار معيتيقة.

أوضحت عملية بركان الغضب أن القذيفة التي أودت بحياة المواطن المغربي عبد الحق المقيم في شرفة الملاحة منذ أكثر من عشرين عاما ، سقطت أثناء خروج المصلين من مسجد القمبري المجاور لمطار معيتيقة ، مشيرة إلى أن المصابين الثلاثة نقلوا لتلقي العلاج اللازم وفق قولها.