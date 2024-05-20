حفتر يدعو لتكثيف الجهود الأمنية لإعادة النائب الدرسي سالما

طالب قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر الجهات الأمنية في مدينة بنغازي بضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى المتورطين في خطف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي وإعادته سالما إلى عائلته بأسرع وقت.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان له اليوم الإثنين، إن حفتر استدعى وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي ومدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ إلى مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة.

وأوضح مكتب الإعلام أن لقاء حفتر مع القيادات الأمنية اتطلع على ملابسات حادثة خطف الدرسي وعلى تفاصيل التحقيقات وعمليات البحث والتحري المُستمرة.

وأضاف البيان أن حفتر أكد على ضرورة تكثيف العمل والجهود للوصول إلى الجناة والتأكد من سلامة النائب وإرجاعه لأهله سالماً بصورة عاجلة.

واختفى النائب إبراهيم الدرسي منذ مساء الخميس، عقب حضوره الاحتفالية التي شهدتها مدينة بنغازي، لإحياء الذكرى العاشرة لـ«عملية الكرامة»، بحسب زميله النائب عبدالمنعم العرفي.

وأثار اختفاء الدرسي ردود فعل واسعة من أبناء قبيلة الدرسة ومجلس النواب ورئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد ووزير الداخلية، التي أكدت أن الجهات الأمنية شرعت في البحث عن النائب المختفي.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المختصة إلى تحديد مكان النائب إبراهيم الدرسي، وتأمين إطلاقه فورًا، مطالبة بإجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه، ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون.