«حفتر» يزور روما ويلتقي المسؤولين الإيطاليين

أجرى خليفة حفتر، زيارة أمس الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، لعقد مباحثات مع المسؤولين الإيطاليين.



ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن مصادر قولها، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التقى أمس الأربعاء خليفة حفتر، ضمن زيارة الأخير للعاصمة روما.

ورجحت المصادر أن تستقبل رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ضيفها الليبي، ومن المتوقع أن تتمحور محادثات حفتر في روما حول الأزمة الليبية بما في ذلك أفق توافق الفرقاء الليبيين على إجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي

ومن المرتقب أن تتطرق المباحثات أيضا إلى الصراع العسكري في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع وتداعياته المحتملة على تدفقات الهجرة عبر التراب الليبي.