حفتر يستقبل رئيس المخابرات المصرية

استقبل خليفة حفتر، اليوم السبت، بمقر قيادة قواته في الرجمة، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وبحسب ما أفاد إعلام قوات حفتر، فقد تم خلال هذه اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين إضافةً لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.

وتقدم حفتر بالشكر إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وجيشاً وشعباً على دورها البارز في حل القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص، على حد زعمه.

وفي الـ6 من ديسمبر الجاري، وصل خليفة حفتر، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة التقى خلالها عدد من المسؤولين.

وأفاد إعلام قوات حفتر آنذاك، بأن الزيارة تأتي لمناقشة مستجدات الأوضاع.