«حفتر» يستقبل وفداً عسكرياً أمريكياً

استقبل خليفة حفتر، بمقر قيادة قواته في الرجمة، وفداً أمريكيا برئاسة مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية سيليست والاندر، ونائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الفريق جون برينان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيريمي برنت.



وبحسب ما نقل مكتب إعلام قوات حفتر، فقد أعرب خليفة حفتر عن تقديره للمساعي والجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في حل الأزمة الليبية.

وبحث اللقاء آفاق التعاون والتنسيق المُشترك لدعم جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما تم التطرق إلى آخر تطورات الأزمة الليبية والتأكيد على أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية بهدف تهيأة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في ليبيا.