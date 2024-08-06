«حفتر» يستقل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

استقبل خليفة حفتر بمكتبه في بنغازي رئيس المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية، الوزير عباس كامل والوفد المُرافق له.

ورحب حفتر بالوفد الزائر ، مؤكداً على عمق العلاقات الاخوية بين ليبيا ومصر الشقيقة.

ومن جانبه، نقل الوزير عباس كامل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحفتر، معرباً عن حرص مصر ودعمها لوحدة واستقرار ليبيا.

وناقش الطرفان التطورات السياسية للأزمة الليبية، مع التأكيد على أهمية بذل كل الجهود للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المساعي والجهود التي تقوم بها بعثة الامم المتحدة فى ليبيا لتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية.