«حفتر» يلتقي سفير جمهورية اليونان لدى ليبيا

استقبل خليفة حفتر، في مكتبه بمقر قيادة قواته في الرجمة، سفير جمهورية اليونان لدى ليبيا نيقولاوس غاريليذيس، والقنصل العام والملحق العسكري بالسفارة اليونانية لدى ليبيا.

ورحب حفتر بالوفد الزائر، مشيدا بالعلاقات الليبية اليونانية، وتطور علاقات حسن الجوار والصداقة بين البلدين.

وجدد حفتر شكره وتقديره لجمهورية اليونان نظير موقفها واستجابتها السريعة بإرسال معدات الإغاثة وفرق الإنقاذ لمدينة درنة بسبب الأضرار الناجمة عن إعصار دانيال.

ومن جانبه أشاد السفير اليوناني بالعلاقات التي تربط البلدين، مؤكدا أهمية تطويرها وتعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة، كما أكد على دعم جمهورية اليونان للجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لقوات حفتر.