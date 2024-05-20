«حفتر» يلتقي مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية

التقى المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم خليفة حفتر، بمدينة بنغازي، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت.

وبحسب وكالة وال، تمحور اللقاء حول “سُبل تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الأميركية، ضمن برامج الإعمار المُستهدفة من قبل إدارة الصندوق، والمشاريع القائمة في بنغازي، ودرنة والمدن المتضررة ومدن ومناطق الجنوب”.

من جهته، عبّر برنت، “عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم جهود إدارة الصندوق، لتحقيق الإعمار والتنمية في ليبيا وفق نهج العمل والأولويات المعتمدة”.

هذا وحضر اللقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.