«حفتر» يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي

استقبل خليفة حفتر، اليوم الأحد، بمقر قيادة قواته في الرجمة ببنغازي، نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، والوفد المرافق له.

وكان يفكيروف قد قام في أغسطس الماضي بزيارة هي الأولى من نوعها إلى بنغازي بدعوة من حفتر، لبحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي ومسائل العمل المشترك الأخرى.

كما قام نائب وزير الدفاع الروسي بزيارة أخرى إلى المدينة، في ديمسبر الماضي، والتقى بحفتر وتم التباحث حول سبل التعاون المشترك بين البلدين، بحسب ما أفاد إعلام قوات حفتر حينها.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، زار حفتر موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.